¿Sabe usted que el Antela sueña con hacer historia y sus fieles seguidores estarán con el equipo para arroparlo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la afición del Antela no los van a dejar solos en Abegondo

Los jugadores del Antela celebran un gol.
Los jugadores del Antela celebran un gol. | La Región

¿Sabe usted que el Antela sueña con hacer historia y sus fieles seguidores estarán con el equipo para arroparlo? ¿Que hoy juega con el San Tirso en Abegondo y se han desplazados hasta allí 200 aficionados para animar a su equipo? ¿Que si gana este encuentro hará historia porque será la primera vez que juegue en Tercera? ¿Y que todo son méritos en este equipo que tiene 107 años de historia?

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