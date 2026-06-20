¿Sabe usted que el Antela sueña con hacer historia y sus fieles seguidores estarán con el equipo para arroparlo? ¿Que hoy juega con el San Tirso en Abegondo y se han desplazados hasta allí 200 aficionados para animar a su equipo? ¿Que si gana este encuentro hará historia porque será la primera vez que juegue en Tercera? ¿Y que todo son méritos en este equipo que tiene 107 años de historia?