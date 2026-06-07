El Antela viaja sin confiarse a Betanzos en busca de la final por el ascenso

Después del 3-0 en la ida, el Antela afronta el encuentro de vuelta del play off de ascenso a Tercera frente a un Betanzos que intentará la remontada ante su público. Los albinegros no estarán solos en el García Hermanos, ya que se espera que viajen desde Xinzo de Limia cerca de un centenar de aficionados que llegarán en autocar y coches particulares.

Pese a la contundencia del resultado en A Moreira, Bruno Gómez, entrenador de los antelanos, se muestra cauto: “Este grupo sabe muy bien de dónde venimos y está muy concienciado de que la vuelta será dura. El Betanzos demostró que tiene un equipazo y seguro que delante de su gente nos va a apretar mucho. Si no estamos al nivel de la ida, nos va a costar mucho”.

Además, apunta que “después de ver el partido en vídeo y analizarlo, los detalles cayeron de nuestro lado y si llega a haber marcador el 2-1 antes del descanso, podría haber cambiado el partido”.

El encuentro de esta tarde se disputará en el García Hermanos, un campo muy similar al de A Moreira, un hecho que “nos da confianza, aunque sabemos que vamos a sufrir mucho y que también tendremos nuestros momentos. Si sabemos sufrir y después aprovechar los espacios que nos puedan dejar al volcarse en ataque”.

Aunque el Antela va ganando 3-0 la eliminatoria, Gómez admite que “nuestro plan de partido varía poco con respecto al de la ida, donde salimos a buscarlos y a intentar hacer nuestro juego, lo cual salió bien. En la vuelta, intentaremos no cambiar mucho y apretarlos arriba para complicarles su juego y que no estén tan cómodos”.

Tras el último entrenamiento en A Moreira, al margen de los lesionados de larga duración, el entrenador albinegro tiene a todos sus jugadores disponibles para el duelo ante un Betanzos que no tiene bajas tras la recuperación de André Poses, que no estuvo en A Moreira.

Claudio Corbillón

El entrenador del Betanzos, Claudio Corbillón, admite que “somos conscientes de que tenemos que hacer un partido perfecto, manejamos todo tipo de escenarios y en todos vemos posible la remontada de la eliminatoria”.

Se espera que Corbillón saque un once más ofensivo que el del encuentro de ida en un García Hermanos en el que no pierde desde el 25 de enero (0-1 ante el Órdenes). Los buenos números como locales les dan esperanzas a los coruñeses ante un Antela que solo encajó cuatro goles ante el Choco.

“Tenemos claro que no está nada hecho”

El centrocampista argentino del Antela, Nico Peruzzo, indiscutible para el técnico Bruno Gómez, reconoce que “el partido de vuelta lo afrontamos con la misma seriedad que el de la ida, ya que somos conscientes de que no está nada hecho”. En cuanto a las claves del encuentro, tiene claro que “será muy importante igualar o superar la intensidad del Betanzos y aprovechar las situaciones de gol que tengamos para sentenciar la eliminatoria”.