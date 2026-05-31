El Antela golpea por partida triple al Betanzos (3-0)

Los jugadores del Antela celebran con su público el tanto marcado por Pucho al Betanzos en el campo de A Moreira.

Tuvieron que pasar 48 años para que el Antela volviera a disputar un play off de ascenso a Tercera, pero merecieron la pena. Los albinegros maniataron a un Betanzos que llegaba como segundo de su grupo, con solo 22 goles encajados y diez victorias consecutivas, tras marcarles tres tantos y quedarse a un paso de la final por el ascenso a Tercera. A Moreira no defraudó y registró la mejor entrada de la temporada, con 677 espectadores, que desafiaron al calor para apoyar a los albinegros.

El técnico, Bruno Gómez, sorprendió en el 11 titular reforzando el centro del campo con el defensa Couto y el polivalente Mauro Sabucedo para contrarrestar el juego directo del Betanzos. La puesta en escena salió perfecta y desde los primeros minutos se pudo ver a un Antela que mordía y que metía mucho ritmo al partido. Las ocasiones locales no tardaron en llegar, a los cinco minutos, una bonita combinación entre Negrete, Charly y Nico Peruzzo, terminó con un disparo desviado del argentino.

Poco después sería Pedro quien remataría por encima del larguero un córner botado por Charly. La situaciones de peligro no paraban, en el ecuador de primer tiempo, el meta Bruno Pío sacó en largo, la peinó Pedro y el remate de Negrete lo desvió “in extremis” el defensa Laye. La primera y casi única ocasión de los coruñeses en el primer tiempo fue un disparo desde la frontal de Couce que se fue rozando el poste.

En el minuto 39, una falta desde la izquierda la recogió el defensa Pucho para conectar una volea, desde dentro del área, que se coló por la escuadra. El gol le sentó mal a un Betanzos que quedó noqueado y en el descuento del primer tiempo encajó el 2-0. Tiago Teixeira, otro partido más siendo decisivo por la izquierda, le ganó un balón al central Laye, y centró al segundo palo, donde llegó Charly para batir por raso a Jesús Jurado.

Justo en la siguiente jugada, los visitantes pudieron recortar distancias con un cabezazo de Raúl Pita, tras un centro de Martín Lago, que se estrelló en el poste.

En el descanso, el entrenador del Betanzos, Claudio Corbillón, introdujo un doble cambio y su equipo salió con otra cara al segundo tiempo. De hecho, en el primer minuto de la reanudación, un centro de Ángel Fernández fue cabeceado por Da Lama, quien se encontró con una soberbia parada del meta luso Bruno Pío.

Mucho balón parado

Con el marcador a su favor y el ímpetu de los visitantes, el Antela dio un paso atrás y comenzó a dejar la pelota a los rojillos, quienes a pesar de tener la posesión, solo se acercaban a la portería contraria a través de saques de esquina y de banda que fueron bien resueltos por la zaga albinegra. Como suele ocurrir en una eliminatoria a doble partido, el equipo que tiene ventaja en el marcador intenta dormir el encuentro para evitar riesgos. Eso fue lo que hizo el Antela con los cambios y las pausas en el juego.

Cuando el encuentro ya estaba en el descuento y la parroquia local daba por bueno el marcador, el Antela mató el partido con un contraataque entre los recién salidos Carlos González y Xabi Lamas que concluyó con una asistencia del primero al capitán albinegro, que resolvió de tiro raso al segundo palo. 3-0 final y un marcador muy favorable, pero no definitivo, para la vuelta en el García Hermanos.