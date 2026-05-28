Antón Teixeira, capitán del Monterrei: “Será una final muy dura”

El Monterrei se está preparando para afrontar su primera final de la Copa Diputación, será ante el Cented. Su capitán, Antón Teixeira, entiende que “ya hicimos historia al llegar hasta aquí, pero ahora vamos a intentar darle el broche final porque el equipo está motivado, tiene ilusión, pero sabemos que está muy difícil. Tenemos ganas de jugar, sabiendo que es la primera vez que la mayoría vamos a estar en el estadio de O Couto. Es un poco más la motivación y la ilusión que todo lo demás y en lo personal más todavía, defendiendo los colores del equipo de casa”.

En el momento de analizar el camino que lo llevó a disputar la final, un gran escollo: “En teoría, fue el Córgomo el rival más duro, que además está peleando por el ascenso a la Preferente Futgal. Creo que también, en semis, ante el Maceda, y todo lo que supone, había un poco más de nerviosismo y como plantearon el partido forzando la tanda de penaltis”.

En cuanto al Cented, para Antón Teixeira, que durante las eliminatorias consiguió marcar dos goles, el primero al Molgas y el segundo frente al Cortegada, ambos por un resultado de 1-7, entiende que su oponente “realmente va a llegar bien por el tema de la permanencia. Ellos estaban descendidos, han salvado la categoría en la última jornada y de momento cumplieron con su principal objetivo. Ahora les toca esperar sobre un posible arrastre, con lo cual les va a dar mayor motivación en este encuentro decisivo”.

El defensa del Monterrei entiende que pisar el campo emblemático de O Couto “significa el nivel más alto de Ourense, sin ningún tipo de duda, y lo mejor que te puede pasar en la provincia”.

Profundizando más en lo que puede dar de sí esta final, “para nosotros va a ser difícil porque este fue un año demasiado complicado para el Monterrei. Un cambio de entrenador no ayuda y tuvimos ahí una pequeña época sin técnico, cosas que no suelen pasar y cuando pasan es una temporada difícil de afrontar. Creo que la final fue el premio y va a ser duro porque ellos llevan todo el año jugando a otro ritmo, juegan en otra categoría, de ahí que me planteo un partido difícil, de intentar defender el resultado como sea y aprovechar lo que tengamos”.