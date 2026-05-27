Cualedro inicia un ciclo de rutas por 12 vilas de Monterrei e Conso-Frieiras
SÁBADO 30
O xeodestino Verín-Monterrei impulsa estas andainas gratuítas para dar a coñecer o seu patrimonio
Unha serie de 12 andainas ao longo dos vindeiros seis meses darán a coñecer o patrimonio natural e histórico do xeodestino Verín-Monterrei, que forman os concellos da Mancomunidade e máis O Riós, A Gudiña, A Mezquita, Vilariño de Conso e Viana do Bolo.
Como primeiro roteiro, Cualedro recupera este sábado 20 a “Ruta dos Castros”, unha andaina circular de 16 quilómetros e dificultade media-baixa, con saída dende o aparcamento do Castro da Saceda ás 9,00 horas. O percorrido combinará patrimonio arqueolóxico, paisaxe aberta e elementos da arquitectura popular, pasando por A Cidá da Saceda, que é Ben de Interese Cultural dende 2011, o Castro de San Millao, o Forno, os muíños do río Pichos e a Pontella. Ao remate da ruta ofreceranse pinchos aos participantes.
O 20 de xuño será o turno de Vilariño de Conso; o 28 de xuño, Laza; o 19 de xullo, Oímbra; o 1 de agosto, Viana do Bolo; o 8 de agosto, A Gudiña; o 14 de agosto, Vilardevós; o 6 de setembro, O Riós; o 12 de setembro, A Mezquita; o 13 de setembro, Castrelo do Val; o 20 de setembro, Verín, e o 4 de outubro, Monterrei.
Esta actuación desenvólvese ao abeiro do convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e a Mancomunidade, reforzando a cooperación intermunicipal como ferramenta estratéxica para a creación dunha oferta turística sostible e desestacionalizada.
Inscricións
As andainas son de balde pero requiren inscrición previa na web de Celtia Travel ou nos teléfonos 635 482 477 e 629 858 134, nos que se pode obter máis información.
