Antonio Molina, segundo fichaje del Arenteiro

El extremo, Antonio Molina, llega al Arenteiro procedente del Getafe B y destaca por su velocidad y uno contra uno. El nuevo fichaje de los de O Carballiño confía aportar versatilidad al equipo

Antonio Molina, nuevo jugador del Arenteiro. | CD Arenteiro

El CD Arenteiro continúa reforzando la plantilla con la llegada de Antonio Molina procedente del Getafe B. El extremo nacido en Huelva y formado en la cantera onubense llega a O Carballiño para reforzar al equipo de Jorge Cuesta que ha sufrido numerosas bajas en este mercado invernal.

Caracterizado por ser un extremo veloz con un buen uno contra uno y que ofrece la posibilidad de jugar por ambas bandas llega con el objetivo de ser pieza importante para Jorge Cuesta. Molina ha pasado por clubes como el Recreativo de Huelva, Burgos, Elche o el propio Getafe de donde procede.

Esta es la segunda incorporación en el Arenteiro tras Chuca quien ya debutó e incluso fue titular en el empate ante el Bilbao Athletic del pasado viernes.

