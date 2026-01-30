El Arenteiro se queda a medias ante el Bilbao Athletic (1-1)

El Arenteiro logró sumar un punto después de empatar a un gol ante el Bilbao Athletic, que sabe a poco dada la situación clasificatoria que atraviesan los de Jorge Cuesta y que le mantiene en los puestos de descenso.

Los verdes, en una de noche perros en cuanto a la climatología, salieron muy enchufados, también conscientes de la importancia de los puntos en juego. Y cierto que merecieron irse al descanso con ventaja en el marcador, pero la falta de acierto les volvió a pasar una factura demasiado elevada. Jaume Cuéllar fue el primero en avisar con un disparo rozando el poste a los cinco minutos. A los diez el debutante en Espiñedo Chuca, tras dejada de Bastida, disparó flojo a las manos de Mikel Santos. De los visitantes poco peligro, un remate de Ibai Sanz y otro de Adrián Pérez que solventó Alvin.

Siguió el empuje local con un buen remate desde la frontal de Bastida, que obligó al meta vasco a emplearse a fondo para mandar a saque de esquina, un cabezazo de Luca Lorh a las manos del meta del filial y la mejor ocasión, en el 31. Centro que de cabeza remata Víctor Mingo para dejársela a Eliseo, que se había sumado al ataque. El disparo con raza del defensa verde fue centrado y despejó con el cuerpo Santos. Muchos méritos, pero sin goles, que es lo que cuenta.

La segunda parte ya fue otra historia. El filial vasco salió mucho mejor y tenía el control del partido. Avisó con un disparo seco de Adrián Pérez que se marchó rozando el palo y con un remate de Ibón Sánchez, estando solo en el área, que se le marchó rozando el larguero. Con el paso de los minutos, el campo cada vez estaba más impracticable y los cambios hicieron que la cosa se nivelase y perdiera ritmo. Aunque faltaba lo mejor, los dos goles del partido que le dieron emoción final. Casi sin esperarlo, el Arenteiro se encontró con el 1-0. Mikel Santos y también su defensa fallaban y Eliseo Falcón empuja la pelota a la red. Tras cuatro minutos de revisión en el VAR, el colegiado acabó dando gol. Minuto 82, lo más difícil estaba logrado y solo quedaba aguantar. Pero no fue posible.

En el 90 un error de Eliseo Falcón, al que le quedó la pelota trabada por el estado del campo, no lo perdonó Eder García que, en una media vaselina, superaba a Alvin y ponía el empate que ya sería definitivo. Hubo nueve minutos de prolongación en lo que lo más destacado fue un disparo en el 96 de Moya que no cogió portería.