Un apoyo extra para el Ourense CF antes de la final en Talavera

El Ourense CF se juega su permanencia en Primera Federación en las dos últimas jornadas ligueras. Los azulones visitan este domingo al Talavera, un rival directo, en un encuentro que resulta decisivo para sus intereses. Será Cándido Gómez el que dirija la nave después del cese de Dani Llácer. El presidente del club, Camilo Díaz, y el director general, Javier Quiroga, acudieron al Pazo provincial donde recibieron los ánimos y el apoyo de Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. “En nome propio e da Deputación, o presidente trasladoulles todo o seu apoio cara o transcendental momento deportivo que vive o club, que precisa a vitoria nos próximos dous encontros para continuar na Primeira Federación”, destacaron.

El encuentro también sirvió para tratar otros asuntos relacionados con el Ourense CF, que le trasladó al máximo dirigente provincial la necesidad de espacio para los entrenamientos.