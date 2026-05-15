31 DE MAYO
Canastas en el Paco Paz contra el cáncer
RECIBIMIENTO DE LUIS MENOR
El Ourense CF se juega su permanencia en Primera Federación en las dos últimas jornadas ligueras. Los azulones visitan este domingo al Talavera, un rival directo, en un encuentro que resulta decisivo para sus intereses. Será Cándido Gómez el que dirija la nave después del cese de Dani Llácer. El presidente del club, Camilo Díaz, y el director general, Javier Quiroga, acudieron al Pazo provincial donde recibieron los ánimos y el apoyo de Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. “En nome propio e da Deputación, o presidente trasladoulles todo o seu apoio cara o transcendental momento deportivo que vive o club, que precisa a vitoria nos próximos dous encontros para continuar na Primeira Federación”, destacaron.
El encuentro también sirvió para tratar otros asuntos relacionados con el Ourense CF, que le trasladó al máximo dirigente provincial la necesidad de espacio para los entrenamientos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
31 DE MAYO
Canastas en el Paco Paz contra el cáncer
ENCUENTRO ANTE EL REUS FC
El peligro para la UD Ourense se llama Ricardo Vaz
RECIBIMIENTO DE LUIS MENOR
Un apoyo extra para el Ourense CF antes de la final en Talavera
Lo último
UNA VIDA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense
"MANERA ARBITRARIA"
La Xunta anima a impedir que se declare el lobo especie vulnerable
REFORZAR LA ACTIVIDAD
Casi 190.000 euros para un nuevo pastizal de 29 hectáreas en Xunqueira de Espadanedo