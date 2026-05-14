Cándido Gómez, el nuevo técnico del Ourense CF: "Tenemos que morir matando"

El Ourense CF volvió a la normalidad. Luego de un martes muy movido, en el que la plantilla tuvo jornada de descanso, este miércoles por la mañana el equipo regresó a los entrenamientos para empezar a preparar el decisivo partido del próximo domingo en Talavera, en el que solo vale la victoria.

A primera hora, antes de comenzar el entreno, se pasó por las instalaciones de Oira el ya extécnico Dani Llácer acompañado de Edgar Ponce, segundo entrenador, y José Alberto Caveda, preparador físico, para despedirse de los que hasta el pasado lunes fueron sus jugadores. A continuación, el presidente Camilo Díaz presentó a la plantilla los nuevos responsables de dirigirles en los dos partidos que faltan para finalizar la liga. Como adelantó el miércoles La Región, se trata del técnico ourensano Cándido Gómez que estará acompañado de Manu Rodríguez. Junto a ellos se mantienen Dani Portela, Iago Taboada, Roberto Álvarez “Gori” y Manu Morgade, que seguirá ejerciendo como delegado de equipo.

Al frente de la sesión, y llevando la voz cantante estuvo Cándido Gómez, que a la finalización del entrenamiento mostró sus impresiones. “Fue un sorpresón tremendo, pero voy a intentar por todos los medios lo que la directiva quiere, que es un cambio de cara y buscar una reacción por parte de los jugadores. Comprendo que ha sido un día muy difícil para los chicos, una mañana muy complicada ver salir y despedirte de los que estuvieron aquí todo el año porque fue todo muy deprisa y corriendo”.

El nuevo técnico cuenta cómo fue su llegada. “Reconozco que cuando me llamó el presidente pensé que era una broma. Seguramente habría muchas más opciones de fuera, pero tanto Manu como yo estábamos aquí, hemos visto al equipo, y vamos a confiar en los que estaban y siguen. Son doce días, vamos a intentarlo a muerte y si conseguimos salvar la categoría tendremos un dos por ciento del éxito, el 98% será de Llácer y su equipo, porque a estas alturas no vamos a entrenar nada ni física, táctica ni técnicamente”.

Sobre lo que puede aportar al equipo en la semana y media que estará al frente, Cándido tiene claro que “todos los que me conocen saben que soy un animal competitivo y voy a intentarlo por todos los medios. El jugador sabe que parte de cero, ve una cara nueva, un discurso nuevo y eso es un poco lo que muchas veces funciona en el mundo del fútbol y lo que la directiva busca con esta decisión”. Conoce bien al equipo porque “vi casi todos los partidos, en casa en directo y fuera también los seguí. Salvo los jugadores que han tenido pocos minutos a los demás los conozco perfectamente”.

Sobre las primeras pinceladas que quiere aportar al equipo, tiene claro que “tenemos una idea y de cara al domingo vamos a trabajar sobre dos sistemas, uno más de ataque y otro más de contraataque, de contención y poco más, porque no tenemos más tiempo. Dar pequeños conceptos, ser sólidos en defensa y por supuesto llegar a la portería contraria. Tenemos un partido el domingo en el que todas nuestras opciones pasan por ganar allí. Debemos ser valientes, no podemos especular, pero tampoco vamos a salir a hacer el loco, aunque sabiendo que no nos queda otra que sumar los tres puntos”. Añade el técnico que “no vamos a cambiar grandes cosas ni a hacer nada del otro mundo y vamos a respetar la estrategia que tenía el anterior cuerpo técnico, simplemente aportar algunos matices”. Y finaliza con la frase con la que terminó el entrenamiento: “La situación es difícil, pero no imposible. A veces si lo intentas sale, pero si no lo haces, seguro que no sale. En Talavera tenemos una primera oportunidad y tenemos que morir matando, no nos queda otra”.