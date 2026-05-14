Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Adrián Cole, defensa del Antela: “Regresar con gol me ha dado la confianza que tenía al principio”

El Antela venció 3-1 al colista Umia en un encuentro en el que “los 30 primeros minutos fueron perfectos, ya que lo dimos todo, aunque en la segunda parte bajamos bastante y nos complicamos un poco. Creo que el equipo dio unas buenas sensaciones para poder conseguir ese sueño que todos tenemos, que es estar en los play off. Además, personalmente me encontré muy bien, ya que volví a ser titular después de un tiempo. Regresar con gol me ha dado la confianza que tenía al principio de temporada”, comenta Adrián Cole. En cuanto a duelo frente al Portonovo, dice que “lo vamos a afrontar como una final y daremos todo lo que tenemos en el campo”.

Quintairos, central del Arnoia: “Poco más nos dejaron hacer en la fiesta que había allí montada”

El Atlético Arnoia empató 3-3 frente al campeón Pontevedra B tras ir ganando 1-3 en Pasarón. Iago Quintairos reconoce que “el empate me deja una sensación agridulce. Por un lado, orgulloso del equipo porque hizo un partidazo del cual creo que hubiésemos salido ganadores si se hubiese dado en otro escenario y en otra situación, puesto que éramos los invitados a la fiesta que había allí montada y poco más nos dejaron hacer. Por otro lado, fastidiado porque por enésima vez en la temporada se nos van puntos por decisiones arbitrales inexplicables con los cuales, si te paras a echar cuentas, ya estaríamos en la zona de play off, tranquilamente”.

Los datos de la Preferente. | La Región

El capitán del Cented, Ocampo: “Estamos es una mala dinámica, pero la actitud es innegociable”

El Cented cayó 1-4 ante el Valladares y no depende de sí mismo para eludir el descenso directo. Ocampo, capitán de los pontinos, afirma que “el resultado lo dice todo, tenemos que ser autocríticos y saber que no jugamos el partido como lo tenías que jugar. Estamos en una dinámica mala y no está costando mucho salir de ella, pero la actitud es innegociable, y no dimos la versión que teníamos que haber dado, sabiendo el partido que era. El del domingo es nuestra última bala. Sabemos de todas las circunstancias que tienen que pasar, pero vamos a centrarnos toda la semana en nuestro encuentro y ofrecer la versión que tenemos que dar para sacarlo”.

Ángel Mociño, del Celanova: “Nos faltó un poco de madurez, ha sido un año de aprendizaje”

Tras la derrota ante el Moaña (1-2), el Celanova certificó matemáticamente el descenso. El técnico Ángel Mociño admite que “desde el principio sabíamos que iba a ser una temporada complicada, éramos un recién ascendido y se nota mucho el salto. Apostamos por el proyecto de tener gente joven de la casa y tuvimos estabilidad durante la liga. Además, tuvimos la confianza de la directiva en todo momento. Creo que acusamos la inexperiencia en la categoría y nos faltó un poco de madurez, además de las lesiones en posiciones clave. Ha sido un año de aprendizaje y los jugadores han crecido mucho en las últimas dos temporadas”.