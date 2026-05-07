Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Bruno Gómez, técnico del Antela: “Dominamos mucho, pero nos faltó acierto en el área contraria”

El Antela cayó 1-0 ante el Cultural Areas en un partido en el que “a pesar del resultado, dimos un muy buen nivel, pero nos faltó ser un poco más agresivos en área contraria y meter alguna de las que tuvimos. Dominamos mucho y para mí fue uno de los mejores partidos fuera de casa, junto con el encuentro ante el Lemos. Nos queda la sensación de que pudimos haber ganado y por no meterlas, perdimos un partido que teníamos en la mano. Este resultado nos tiene que servir para dar valor a cuando ganamos sin merecerlo, porque ante el Cultural Areas merecimos más y perdimos. Al final, la liga es justa y todo se iguala”, dice el técnico Bruno Gómez.

Gabri Losada, ante el Tyde: “El final de liga está muy interesante y nosotros llegamos sin presión”

El Arnoia goleó 5-1 al Tyde y dos de los tantos fueron obra del polivalente Gabri Losada: “No estoy muy acostumbrado a marcar, ya que en cuatro años en Barbadás no hice ni uno, pero este año ya llevo cinco. Aunque soy defensa, me encanta atacar, el míster lo sabe y ya me da algo de cancha, pero bueno, al final, lo importante es que gane el equipo. El final de liga está muy interesante, nosotros no tenemos ningún tipo de presión y eso se nota. Al final, todo lo que venga a partir de ahora es un premio, tenemos ilusión y ganas de hacer algo bonito, pero también tranquilidad. Al final, lo único que nos queda es hacer lo nuestro y esperar”.

El entrenador del Cented, Prado: “Tenemos que dar todos lo mejor de nosotros mismos”

El Cented perdió 5-1 ante el Lemos y cae a zona de descenso a falta de dos jornadas para el final. “Aunque es cierto que ellos fueron merecedores de la victoria, considero que el resultado es un poco abultado. Además, creo que estuvo marcado por la lesión de Cuña, ya que para mí es un jugador muy importante, dentro y fuera del campo. A eso se le une que teníamos la baja de Ocampo por sanción, lo que provocó que tuviera recomponer la defensa sobre la marcha. Ahora solo nos queda pensar en las dos finales que nos quedan y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, si queremos sacar esto adelante”, comenta el técnico Dani Prado.

Rivera, capitán del Celanova: “Esta experiencia nos va a hacer ser mejores, peleamos hasta el final”

El Celanova salió derrotado de Valladares (4-1) y prácticamente certificó el regreso a Primera Futgal. Diego Rivera, capitán de los celanovenses, reconoce que “duele descender, ya que es muy bonito tener al Celanova en esta categoría, pero hay que hacer un balance positivo. Somos un equipo recién ascendido, en el que la mayoría de los jugadores son de la casa y muy jóvenes, por lo que creo que ha sido un año que nos ha servido para mejorar individual y colectivamente. Esta experiencia nos va a hacer ser mejores jugadores y un mejor equipo. Lógicamente, también estoy dolido, pero creo que hicimos un buen papel y peleamos hasta el final”.

Bruno Gómez, técnico del Antela.