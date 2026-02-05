Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Brais Outeiriño, del Antela: “La clave de la remontada en Bueu fueron los cambios”

Brais Outeiriño, del Antela.

El Antela remontó en Bueu y ganó ante el Beluso (1-2) para colocarse segundo. Brais Outeiriño apunta que “la clave de la remontada han sido los cambios. Tener la capacidad de mover el banquillo, hacer tres cambios en el descanso y que el equipo mejore es algo que no todos los equipos pueden hacer, y es un gran mérito nuestro. Los que estamos teniendo menos minutos intentamos no escatimar esfuerzos en el tiempo que el entrenador decide que nos toca, y eso suma mucho. No hay egos, a todos nos gustaría jugar más, pero miramos primero por el grupo. Si el equipo necesita de ti cinco minutos, tienes que intentar que sean los mejores minutos del curso”.

Rubén Arce, del Arnoia: “Es la segunda semana que nos anulan un gol sin saber bien por qué”

El capitán del Arnoia, Arce.

El Arnoia cayó 0-1 ante el líder Atios en un partido donde volvió a ver como se le anulaba un gol en los últimos minutos por un discutido fuera de juego. El capitán Rubén Arce asegura que “parece que la fortuna no está siendo un poco esquiva últimamente. Tuvimos dos tiros al palo, varias ocasiones muy claras y cuando mejor estábamos nos meten a balón parado, casi al final. El equipo siguió luchando y conseguimos marcar, pero lamentablemente nos lo anularon. Ya es la segunda semana consecutiva que nos anulan un gol sin saber bien por qué. Ahora mismo tendríamos tres puntos más, pero bueno, nos queda seguir trabajando igual o mejor”.

Manu Losada, del Cented: “El partido no tuvo la fluidez que queríamos con el balón y sin él”

Losada, técnico del Cented.

El Cented vio truncada su buena racha con una derrota ante el Portonovo (0-1) en un encuentro “donde la idea era neutralizarnos ambos equipos y no tuvo la fluidez que nos hubiese gustado a nosotros con balón y sin él. Creo que eso nos hizo perder el ritmo alto que traíamos de las últimas semanas y la verdad es que el partido fue muy frío y nos faltó algo de energía para enfrentarlo. Era un partido de empate e incluso viéndolo repetido creo que nuestras ocasiones fueron más claras. Ahora toca seguir trabajando y modelando para que a partir de ahí el equipo se sienta cómodo en todas las fases del juego y con más confianza”, dice Manu Losada.

Joni, del Celanova: “Somos mejores de lo que pensamos, hay que ir cogiendo confianza”

El delantero del Celanova, Joni.

El Sporting Celanova dejó atrás una racha de diez partidos sin ganar al golear 3-0 al Alertanavia. Joni, que marcó el primer gol, reconoce que “era un encuentro en el que solo nos valía ganar, ya que era contra un rival directo. Creo que al jugar en casa mejoramos mucho y en esta ocasión volvimos a someter al rival para llevarnos el triunfo. Además, la actuación de Borja fue muy buena y nos salvó en los primeros minutos. Nos tiene que quedar claro que somos mejores de lo que pensamos, pero al final las dinámicas no ayudan y espero que esta victoria nos ayude a coger un poco de confianza para conseguir remontar la situación”.