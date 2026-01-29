Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Antela, Cented y Celanova

“Las bajas no son excusa, nos faltó un poco más de agresividad sin balón”

El Antela perdió 2-0 frente al líder Atios en un partido en el que “fueron mejores que nosotros en la primera parte, con más determinacion y con un punto más de energía. En la segunda, empezamos a parecernos más a nosotros mismos y el partido se igualó, pero jugando con mucho riesgo porque en cualquier situación nos podían hacer el segundo gol”, comenta Bruno Gómez. El entrenador albinegro apunta que “fuimos con bajas (solo 15 jugadores del primer equipo disponibles), pero no es excusa, el equipo está preparado para competir y nos faltó un poco más de agresividad sin balón, en la primera parte, para poder robar y salir en alguna transicion”.

“Recuperamos esa versión de equipo que nos caracteriza”

El Atlético Arnoia sumó un punto frente al Villalonga tras empatar a un tanto en A Queixeira. Manu Blanco, centrocampista de los arnoieses, comenta que “completamos un partido en el que recuperamos esa versión de equipo que nos caracteriza y conseguimos volver a sumar tras la derrota ante el Porriño”. El Arnoia acumula cinco partidos sin ganar (tres empates y dos derrotas) en Liga, por lo que Blanco apunta que “nos está faltando un poco de acierto en las dos áreas que poco a poco iremos ganando con base a la confianza en nosotros”. En la próxima jornada liguera, los de Manel Vázquez repiten en casa frente al líder Atios.

“Al final, supimos gestionar la ventaja y defender el resultado”

El Cented derrotó 1-2 al Umia gracias al doblete de Edu Otero y sumó su primera victoria a domicilio. “Salimos al campo con las ideas muy claras, aunque pronto nos encontramos con un gol en contra. A pesar de ello, mantuvimos el plan de partido y empezamos a generar numerosas llegadas al área rival. Tras el descanso dimos un paso adelante, aumentamos el ritmo y corregimos errores puntuales, lo que nos permitió darle la vuelta al marcador con dos goles de Edu para establecer el 1-2. El tramo final fue intenso, y por momentos, algo loco, pero supimos gestionar la ventaja y defender el resultado”, asegura el pontino Izan García.

“Tengo claro que lo importante es el club y no la categoría”

El Celanova cayó 2-0 frente al Portonovo en un encuentro donde “nos marcaron en la primera acción en la que se acercaron a portería y poco después no metieron el 2-0 en una buena definición. Creo este partido representa la tónica de las últimas semanas, el equipo compitió bien, pero es verdad que nos falta un poco de profundidad y la moneda siempre acaba cayendo del lado contrario por pequeños detalles”, comenta el blanquiazul, Ángel Mociño. En cuanto al mal momento de resultados, tiene claro que “para mí lo importante es el club y no la categoría. El club está funcionando muy bien y no se pueden cometer los pecados del pasado”.