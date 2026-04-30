Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Mauro Sabucedo, del Antela: “Afrontamos el final de liga con mucha ilusión y ambición”

El Antela empató 2-2 frente al Moaña en A Moreira y sigue en play off con una ventaja de cuatro puntos. El albinegro Mauro Sabucedo sostiene que “estamos afrontando este final de temporada con mucha ilusión y ambición, sabiendo que nos quedan tres jornadas muy importantes en las que queremos pelear hasta el final. También tenemos la tranquilidad de que el objetivo principal de la temporada, que era conseguir la permanencia, ya está cumplido, y eso demuestra el gran trabajo que hizo el equipo durante todo el año. Ahora, queremos disfrutar este momento, competir al máximo por algo que puede ser muy bonito, tanto para el club como para la afición”.

El entrenador Manel Vázquez cumplirá 100 partidos en el Arnoia

El entrenador Manel Vázquez cumplirá el domingo, frente al Tyde, 100 encuentros en el Arnoia. Vázquez llegó al equipo a finales de octubre de 2023, cuando ocupaba la última posición con tres puntos. Casi tres temporadas después, el Arnoia está a dos de la zona de play off de ascenso a Tercera. El club le hará un reconocimiento en el último partido de liga contra el Choco.

Asimismo, el técnico ourensano cumplió ante el Cented 500 partidos en los banquillos tras arrancar su carrera en el curso 2008-09 en la SD Valenzá. Desde entonces ha logrado ascensos a Primera Futgal, Preferente y Tercera, además de ganar tres Copas Diputación.

Marcos Cid, del Cented Academy: “El equipo está unido y convencido de que podemos sacar esto”

El Cented cayó 0-2 ante el Arnoia en un derbi “competido entre dos equipos que se están jugando mucho y que se decidió por detalles. Ahora solo queda pelear por estas tres finales y sacar los máximos puntos posibles. El equipo está unido y convencido de que juntos podemos sacar esto. Estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que ser más efectivos de cara a portería”, dice Marcos Cid.

Por otro lado, David Vieira reconoce que “estamos en una situación difícil, a principio de temporada ninguno pensaba que estaríamos en ella y es difícil de afrontar. Nos quedan tres finales y tenemos que luchar cada partido como si fuese el último”.

Ángel Mociño, del Celanova: “Estamos en la guerra y ahora tenemos que jugar tres finales”

El Celanova cayó 0-4 ante el Lemos, “para mí el equipo con más capacidad de la liga, aunque en la clasificación no están al nivel que le correspondería. Nos lo pusieron complicado, aunque nosotros intentamos hacer un partido largo y estuvimos en él hasta que encajamos el 0-2. Los dos goles en los últimos minutos son anecdóticos, por lo que el resultado me parece excesivo. Está claro que esta derrota podría entrar dentro de lo previsible por el potencial del rival y ahora solo queda pensar en las tres finales que nos quedan. Lo importante es que estamos en la guerra por la permanencia y si llegamos a los 36 puntos, creo que podemos salvarnos”.