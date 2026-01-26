Un punto que debió ser más para el Arnoia (1-1)

El Atlético Arnoia sumó un punto agridulce por el fondo y, sobre todo, la forma. El equipo de Manel Vázquez empató ante el Villalonga en A Queixeira dejando buena imagen, mereciendo más y viendo como, con el 1-1 en el marcador, el árbitro anulaba un tanto en el minuto 85 por un fuera de juego que solo le pareció al juez de línea.

Se notaba que el Arnoia tenía ganas de pisar pronto el verde, ya que el partido empezó dos minutos antes de las 17:00 horas. Los de Manel Vázquez salieron muy enchufados y presionando alto a un Villalonga que se vio sorprendido. A los cinco minutos, Rubén Arce, que ayer jugó como falso 9, botó un córner que Quintairos cabeceó, libre de marca, pero se encontró con los reflejos del meta Rodri. Los locales llevaban el peso del choque, pero les costaba generar situaciones de peligro. Mientras, el Villalonga mostró los dientes con una transición que finalizó Maykel con un tiro raso pegado al poste, en el ecuador de la primera parte.

Casi a la media hora de juego se adelantaron los arnoieses con una jugada de pizarra. En un saque de esquina, Rubén Arce asistió en corto a Gabri Losada, quien pasó raso a Miguel Peral, que conectó un fuerte disparo, desde la frontal, que se acabó colando por la escuadra. Poco después, los mismos protagonistas, centro del “24” arnoiés desde la derecha y cabezazo de Peral, que se fue lamiendo el poste.

Ficha técnica Atlético Arnoia: Borja; Martínez, Quintairos, Sandro Raposeiras, Rubén Arce (Juan Pablo, m.57), Manu Blanco (Hugo Viso, m.71), Miguel Peral (Rivero, m.71), Raúl Gallego (Tumbeiro, m.57), Álex, Veloso y Gabri. Villalonga FC: Rodri; Mateo, Bugallo, Óscar, Iván, Roi, Héctor (Alejandro, m.46), Maykel (Martín, m.80), Berni, Michael y Solomón (Diéguez, m.46). Goles: 1-0, m.28: Miguel Peral. 1-1: m.44: Borja (p.p.) Árbitro: Fabio Crespo (Lugo). Amonestó a los locales Gabri Losada, Miguel Peral, Álex y Sandro Raposeiras; y a los visitantes Solomon, Iván, Bugallo, Rodri, Portas y Diéguez. Incidencias: Partido de la jornada 19 disputado en el campo de A Queixeira (Arnoia).

En el minuto 40, los visitantes avisaron con un centro desde la derecha, de Berni, que tras tocar en Martínez, casi sorprende a Borja. Sería la antesala del empate, ya que en el último minuto de la primera parte, Óscar realizó una incursión por la derecha que acabó con un centro que remató Berni y Veloso en su intento de despeje golpeó el balón contra el meta Borja para el 1-1.

En la reanudación volvió a salir bien el Arnoia, presionando y llevando la iniciativa. En el 52, un centro chut de Manu Blanco lo despejó el meta visitante con apuros. El Villalonga se sacudió el dominio y probó fortuna en el 65, con un remate de Wachi tras un córner, que paró bien Borja.

Movió el banquillo Manel Vázquez y la entrada de Rivero y Tumbeiro sentó bien. Aun así, Michael dio el susto con un lanzamiento que salió pegado al poste local. La réplica, en el 85, la dio Rivero. Jugada del limiano desde la derecha, filtra un pase preciso a Hugo Viso, que marca. Banderín levantado del asistente y protestas de la parroquia local. Hasta dos defensas habilitaban al arnoiés.

De ahí al final lo siguió intentando el Arnoia, con más corazón que cabeza, pero sin premio. Un punto que debieron ser tres.