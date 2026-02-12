Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Antela, Cented y Celanova

Álex Boán, central del Antela: “El equipo tiene mucha hambre y va a competir en todos los partidos”

Álex Boán, central del Antela. | ANTELA

La pasada jornada, el Antela no pudo jugar el derbi ante el Celanova y Álex Boán comenta que “es verdad que este parón nos corta la buena dinámica que traíamos, pero también nos ayuda a que los jugadores descansen y se recuperen. Ahora toca pensar en el siguiente derbi contra Cented, que es un rival muy difícil y que proponen un muy buen fútbol”. Además, asegura que “en la segunda vuelta el equipo está bien, con ganas de llegar a los 45 puntos que dan prácticamente la salvación y después seguir disfrutando de la categoría y de la temporada. El equipo tiene mucha hambre y va a competir y disputar todos los partidos de aquí al final”.

Charly, defensa del Arnoia: “En este momento, lo importante es seguir trabajando juntos”

El defensa del Arnoia, Charly. | Chus Bello (UDB)

El Atlético Arnoia sumó un punto en el estadio de A Pinguela (0-0), uno de los campos más exigentes de la categoría. Charly, lateral izquierdo del conjunto arnoiés, sostiene que “fue un partido igualado en el que hubo pocas ocasiones de gol y en el que destacó, sobre todo, el trabajo defensivo. En este momento lo importante es seguir trabajando todos juntos, como estamos haciendo hasta ahora, y pensar ya en el próximo partido en el que nos mediremos al Valladares (sábado, a las 17:00 horas en A Queixeira)”. Después de 21 encuentros disputados, el Arnoia suma 33 puntos y está a solo dos de las posiciones de play off de ascenso.

Ocampo, capitán del Cented: “El compromiso de los chavales es enorme, confío en este equipo”

El capitán del Cented, Ocampo.

El Cented cayó 3-1 frente al Alertanavia en un partido que “si lo jugamos diez veces, lo ganamos nueve. Hicimos una muy buena primera parte, generamos muchísimas ocasiones, incluidos tres palos, pero en un error nos marcaron el 1-0. En la segunda, ya con más corazón que cabeza, el partido se volvió un poco loco, y aun así, con uno menos, conseguimos empatar, pero en un balón parado nos hicieron el 2-1 que nos mató. Después, nos fuimos a buscar el empate y en una contra, el 3-1. Toca seguir, el compromiso de estos chavales es enorme y nos estamos dejando todo en el campo por sacar siempre los tres puntos, confío en el equipo”, dice Ocampo.

Alberto Nóvoa, del Celanova: “Hay un ambiente sano y familiar que nos hace estar unidos”

Alberto Nóvoa, del Celanova.

El Sporting Celanova descansó el pasado fin de semana al no poder disputar el derbi frente al Antela. Alberto Nóvoa, centrocampista de los blanquiazules, asegura que “la verdad es que fue una pena el parón, ya que queríamos jugar el partido, pero son cosas que no podemos controlar y en esas condiciones no iba a ser lo atractivo que esperemos que el partido sea”. Por otro lado, apunta que “el equipo sigue creyendo en sí mismo, eso es muy importante. Hay un ambiente sano y familiar que hace que estemos todos unidos, y así será hasta el final”. Los celanovenses volverán a la competición el domingo, 16:30 horas, frente al Beluso en San Rosendo.