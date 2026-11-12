Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Barbadás, Verín y Auriense

Vítor Pereira, técnico del Verín: “Cuando el equipo compite, puede ganar a los mejores equipos”

El Verín derrotó 2-1 al Lemos y dio un golpe en la mesa ante un equipo que estaba invicto. La victoria le permite a los verinenses acceder a la séptima plaza y estar a dos puntos del play off. “Fue un partido contra un buen equipo, muy bien orientado y que tenía claro lo que debía hacer. En la primera mitad estuvimos muy bien, a nivel técnico y táctico. La segunda fue más complicada, ya que ellos tuvieron mucho juego directo y segundos balones, y nos generaron muchos problemas. No obstante, mis jugadores estuvieron muy concentrados, competitivos y con una gran actitud. Demostraron que cuando compiten, pueden ganar a los mejores equipos”, asegura Vítor Pereira.

Ismael, delantero del Arnoia: “Tenemos que seguir mejorando en las áreas y a balón parado”

El Arnoia empató 1-1 ante el Atios y se mantiene en la zona media de la clasificación. Ismael, delantero de los arnoieses, analiza el encuentro: “El punto conseguido ante el Atios nos sabe a poco. Jugábamos contra un gran equipo y pienso que fuimos superiores, pero nos está penalizando las desconexiones que tenemos en todos los partidos. Somos conscientes de que tenemos que mejorar en las áreas, y defender y atacar mejor las acciones a balón parado, que son las que te hacen ganar partidos en esta categoría tan igualada. Creo que vamos a ser un equipo que va a ir a más con el paso de las semanas, pero para poder estar arriba, todos hacemos falta”.

Relacionado El Atios examina al Arnoia

Álvaro Soriano, del Barbadás: “Hay que aprender a sufrir cuando no tenemos el balón”

El Barbadás salió goleado (5-1) en su visita al Marín y no acaba de encontrar regularidad. “El marcador fue mucho más abultado de lo que se pudo ver en el campo. En la primera parte, con el 1-1, teníamos el control y varias ocasiones para ponernos por delante, pero antes del descanso, nos hicieron gol tras un centro desviado. En el segundo tiempo entramos bien, pero es verdad que con muy poco nos hicieron dos goles y ahí se acabó el encuentro. Está claro que si te hacen cinco goles, siempre hay cosas que mejorar. Creo que cuando no tenemos el balón, tenemos que saber sufrir mejor sin él y conceder menos ocasiones de gol”, apunta Soriano.“Esta victoria es muy importante por las sensaciones que deja”

Adrián Blanco, del Auriense: “Esta victoria es muy importante por las sensaciones que deja”

El Auriense ganó 0-3 ante el Juvenil de Ponteareas. El segundo tanto fue de Adrián Blanco, tras un potente disparo desde la frontal que entró por la escuadra: “Fue una buena acción y estoy contento de que pudiera servir para sumar, pero hay que darle importancia al trabajo de todo el equipo durante el partido. Creo que ha sido una victoria muy importante para el plantel, tanto por el resultado como por las sensaciones que nos deja. Por primera vez esta temporada conseguimos mantener la portería a cero, algo que considero fundamental y que refleja el trabajo colectivo. Además, veníamos de varios encuentros en los que merecíamos más”.