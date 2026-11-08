El Atios examina al Arnoia

Poco a poco, el Atlético Arnoia va cogiendo fondo de armario tras el escalonado regreso de los lesionados y sancionados. Para el encuentro de este domingo por la tarde frente al Atios, el técnico Marcos Álvarez recupera a Rubén Arce y Manu Blanco, tras cumplir sanción; y a Adrián Veloso y Rivero, que ya han superado sus lesiones.

“Ya se empieza a ver la luz. La semana pasada ya fueron convocados Puyuelo y Veloso, y ahora se les suman Rubén Arce y Manu Blanco tras cumplir sus respectivas sanciones. Además, es probable que entre en la lista Rivero, aunque no creo que tenga minutos porque apenas empezó a entrenar con el grupo esta semana. Esta semana ha sido la primera en la que tuvimos a 22 jugadores disponibles entrenando, pudieron ejercitarse todos menos, Diego López (lesionado de larga duración). Los que han estado jugando estas semanas atrás hicieron un sobresfuerzo tremendo, y ahora contar con más opciones nos permite tener más recursos, sobre todo en la parcela de arriba y en el centro del campo”, asegura Marcos Álvarez.

Todavía siguen de baja, Diego López, Quintairos, Adrián Presas y Martínez (sancionado).

En lo que se refiere al Atios, comenta: “Hablar del Atios en Preferente Futgal es hablar de un equipo que sabes que va a estar entre los mejores. Con Lino han rejuvenecido el bloque. Ahora son un equipo algo más directo, agresivo y con piernas frescas para correr, pero manteniendo veteranos míticos como el defensa Sombri”.

Lino Estévez

En los pontevedreses, el extécnico del Barco sostiene: “Nos mediremos a un buen rival y en un campo que condiciona por su tamaño, por lo que debemos ser nosotros mismos, hacer nuestro juego y sabiendo que va a costar más por sus dimensiones”. Íker es baja.

A Queixeira, 16:30 horas.