Los apuntes de la Preferente: Auriense, Barbadás, Arnoia y Verín

El Auriense disputará cinco partidos, entre Liga y Copa, en 15 días

Los próximos semanas serán frenéticas para el Auriense CA. Desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre disputará cinco encuentros. El primero de ellos será el domingo ante el Valladares en Oira, además, entre semana jugará en Verín, también de Liga. El domingo 27, a las 12:00 horas en Oira, afrontará la ida de la fase previa de la Copa del Rey ante el San José. Poco después, volverá a la Liga para recibir al Atlético Arnoia y cerrará 15 días frenéticos midiéndose el 4 de octubre al San José, en Soria (16:00 horas), en la vuelta copera. En dichos encuentros estará el último fichaje, Raúl Gallego, que ya ha entrenado con los pontinos.

Alberto Nóvoa, portero del Barbadás: “Queremos disfrutar del día a día y mejorar en todos los aspectos”

El Barbadás cayó 2-1 en Matamá, pese a haberse adelantado en el marcador. “Creo que fue un partido que tuvo momentos para los dos equipos, quizás nos faltó ser un poquito más valientes en la segunda parte para conservar el resultado favorable”, analiza Alberto Nóvoa, que regresó este verano al conjunto azulón. Asimismo, en cuanto a los expectativas del curso, apunta: “Queremos mejorar individual y colectivamente y disfrutar del día a día, ya que es un lujo para la categoría y para otras superiores. Tenemos que aprovecharlo y exprimirlo al máximo. Así el camino será de disfrute constante durante toda la temporada”.

Los datos de la Preferente de fútbol. | La Región

Adrián Presas, jugador del Arnoia: “Lo primero es asegurar la permanencia y luego intentar soñar”

El Arnoia empató sin goles ante el Porriño y sumó el primer punto. “Hemos tenido un poco de sensaciones encontradas, ya que veníamos de una primera jornada bastante irregular. Salimos muy bien y en la primera parte hicimos méritos para tener uno o dos goles de ventaja, pero perdonamos. En la segunda, nos costó salir y el Porriño estuvo mejor en los 15 primeros minutos, pero luego todo se igualó. Creo que es un buen punto ante un gran rival, aunque todos nos esperábamos un mejor arranque. Se ha hecho una plantilla competitiva, pero lo importante es asegurar la permanencia cuanto antes y después intentar soñar”, comenta Presas.

Enio Magro, jugador del Verín: “Veo bien al equipo, pero nos está faltando minimizar los errores”

El Verín cayó ante el líder Villalgonga (1-2) y continúa sin sumar. Enio Magro analiza el encuentro: “Fue un choque muy complicado contra un rival con mucha calidad. Estuvimos correctos durante los primeros minutos, hasta un pequeño fallo en el que nos marcaron el primero. Después, conseguimos empatar en la segunda parte y estábamos bien en el partido hasta que nos metieron un golazo de falta, total mérito del jugador. Luego, en la parte final, creamos ocasiones, pero no conseguimos materializarlas”. Además, comenta: “Veo bien al equipo, creo que nos está faltando minimizar errores y ser más sólidos para no encajar”.