Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

El Antela, mejor ourensano de la categoría, suma 36 puntos (con un partido menos) y ocupa la sexta plaza. Esta jornada se medirá en el estadio de A Moreira al Tyde, que está en zona de descenso. A pesar de la diferencia clasificatoria, los albinegros no quieren sorpresas, más aún, teniendo en cuenta la derrota ante el colista Umia a finales de diciembre. En la primera vuelta, hubo empate a dos en Tui.

Bruno Gómez, entrenador del Antela: “Las sensanciones fueron buenas, pero no encontramos el gol”

El Antela continúa sexto después de haber empatado sin goles ante el Cented en un derbi “donde estuvimos bien en la primera parte, mientras que en la segunda estuvimos un poco más espesos, sobre todo en ataque. Aun así, considero que merecimos un poco más, ya que ellos, aparte de un remate al larguero, poco más peligro nos generaron. Nosotros tuvimos más posesión e intentamos proponer mucho más que ellos. La verdad es que el otro día no encontramos el gol, pero las sensaciones fueron buenas, ya que estuvimos a gran nivel y seguimos sumando, que es importante para seguir enganchados ahí”, asegura el entrenador del Antela, Bruno Gómez.

Los datos de la Preferente. | La Región

Tumbeiro, el punta del Arnoia: “Con una pizca de acierto y un arbitraje adecuado, sacaremos los partidos”

El Atlético Arnoia quiere olvidar la polémica arbitral de los últimos encuentros y centrarse en el choque frente al Moaña en O Casal. Los de Manel Vázquez ocupan la octava posición y están a tres puntos del play off de ascenso, mientras que los pontevedreses se encuentran en posiciones de descenso, aunque a un punto de la permanencia. En el encuentro de la primera vuelta celebrado en el campo de A Queixeira, el Arnoia ganó 2-1.

El Arnoia perdió 1-2 ante el Valladares y el delantero Tumbeiro sostiene que “fue un partido bastante igualado, no perdimos la cara en ningún momento, es cierto que nos condicionó el penalti, pero pudimos sobreponernos al momento. En la segunda parte, tuvimos oportunidades para ponernos por delante, pero a partir de la expulsión intentamos mantener el resultado y no fue posible, aun así, hay que poner en valor el trabajo del equipo que compitió hasta el final. Creo que si tenemos esa pizca de acierto y un arbitraje adecuado, que simplemente no nos perjudique, vamos a ser capaces de sacar los siguientes partidos, confío mucho en el equipo”.

Marcos Cid, defensa del Cented: “Hicimos un encuentro muy serio y logramos dejar la portería a cero”

El Cented Academy visita Bueu para enfrentarse al Beluso en un duelo adelantado a la jornada del sábado. El equipo pontino es decimotercero con 25 puntos, con dos de margen sobre la zona de descenso, por lo que necesita lograr un buen resultado en As Laxes para evitar problemas. Enfrente estará un Beluso que viene de golear a Celanova (0-4) y que está tres puntos por encima de los ourensanos. En la ida, venció 2-1 el Cented.

Marcos Cid, defensa del Cented, analiza el derbi sin goles contra el Antela: “Creo que hicimos un partido muy serio y conseguimos dejar la portería a cero, que es uno de los objetivos que teníamos. Además, tuvimos alguna ocasión peligrosa, pero la pelota no quiso entrar. Es un buen punto contra un gran rival y ahora intentaremos sumar los tres, el fin de semana, frente al Beluso”. El jugador ourensano también apunta que “hay cosas que mejorar, poco a poco tenemos que ir dejando la portería a cero y hacernos fuertes desde ahí para progresar y sumar buenos puntos”. La próxima cita del equipo pontino será el sábado, a la tarde, en Bueu.

Rizos, el capitán del Celanova: “Hay que pelear todos los partidos y seguir creyendo hasta el final”

Complicadísimo encuentro el que tiene el Sporting Celanova, ya que visita al todopoderoso líder Atios, que solo ha perdido dos partidos en toda la temporada. Tras la dura derrota sufrida en casa frente al Beluso (0-4), los celanovenses afrontan un duelo en el que tienen mucho que ganar y poco que perder, habida cuenta de la diferencia clasificatoria. En la ida, el Atios ganó 0-1 en un igualado duelo.

El Celanova cayó 0-4 ante Beluso en un encuentro en el que “durante la primera parte fuimos un equipo que quiere. Tuvimos un par de ocasiones, que si las hubiésemos metido, creo que el resultado sería totalmente diferente. En la segunda, no arrancamos bien y encajamos el primer gol en una acción en la que nos faltó agresividad para cortar la contra. A partir de ahí, aunque lo seguimos intentando, nos desorganizamos un poco. Debemos seguir creyendo hasta el final, peleando todos los partidos e intentar mejorar en los momentos de parón para arrancar al nivel necesario. Es algo que nos perjudica mucho”, sostiene el capitán Iago Rizos.