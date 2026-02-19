David Vieira, del Cented: “Nos está faltando regularidad”

Una de las revelaciones de la temporada en el Cented Academy está siendo el centrocampista David Rodríguez Vieira (O Barco de Valdeorras, 2003), que llegó en verano, sin hacer mucho ruido, desde el Peroxa y se ha convertido en pieza clave tanto para Iván Alonso como Manu Losada. “Siempre me he caracterizado por ser un jugador muy competitivo, me gusta mucho el fútbol y cuánto más arriba pueda jugar, mucho mejor. Cada día quiero dar un paso más para sentirme mejor y tener la confianza suficiente para poder seguir sumando minutos”, comenta David Vieira.

El futbolista valdeorrés no olvida la importancia que ha tenido en su trayectoria el técnico Iván Alonso: “Tengo mucho que agradecerle a Iván, él apostó por mí para la UD Ourense juvenil, luego me tuvo en el Peroxa y me fichó en el Cented para jugar en Preferente. Siempre digo de broma, que allí dónde está Iván, voy yo”.

En cuanto a su adaptación a la nueva categoría, Vieira reconoce que “después de tres años en una división inferior, cuando llegué a aquí no me esperaba jugar tantos minutos. Considero que a nivel físico estoy muy bien y destaco por ello, pero en el plano técnico todavía me falta mejorar para dar un buen nivel en la categoría”.

El “21” del Cented se formó en la cantera de su Barco natal y tras jugar en los juveniles de la UD Ourense, pasó por el Peroxa y Lemos. Cuando estaba en la cantera unionista tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo: “Desde el inicio de pretemporada empecé a entrenar con el primer equipo y fui convocado varias veces con ellos, tuve la suerte de que frente al Atios, el entrenador Jorge de Dios me dio la oportunidad de debutar y es algo que no olvidaré nunca”.

Ahora está en un conjunto pontino que ocupa la decimotercera posición, con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. “Nos está faltando regularidad en los resultados y en el juego, somos un equipo muy joven y es cierto que a veces estamos haciendo un buen partido y de repente bajamos el nivel porque nos dejamos llevar por emociones. Muchas veces, tenemos el encuentro controlado y por querer algo más, pues perdemos puntos. Creo que nos falta algo de pausa, pero es normal cuando somos un vestuario tan joven”.

Además, también incide en que “tenemos que afrontar lo que queda de liga con la meta clara de que hay que escapar de la zona de abajo, para ello hay que conseguir buenos resultados hasta que tengamos un margen de puntos suficientes para poder cumplir el objetivo”.

Empate en el derbi

En la última jornada, el Cented igualó sin goles frente al Antela en un encuentro “bastante atascado y en el que ninguno de los dos equipos tuvieron muchas ocasiones claras. Sabíamos que el Antela es un equipo al que le gusta transitar y atacar los espacios, por lo que decidimos posicionarnos en bloque medio-bajo para evitar que ellos atacaran lo menos posible y nosotros, cuando tuvimos el balón, intentamos atacar rápido. Creo que el marcador final (0-0) refleja un poco como fue el partido”.

El sábado, los ourensanos visitan Bueu para enfrentarse al Beluso en un duelo directo, por lo que “tendremos que realizar un encuentro serio para conseguir un resultado positivo”.