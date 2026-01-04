El Arenteiro, a asaltar Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid Castilla

El Arenteiro vuelve a la liga este domingo en tierras madrileñas, donde se enfrentará al Real Madrid Castilla, un rival que está en puestos de promoción de ascenso y al que intentará sorprender para continuar con la buena racha que tenían los verdes antes del parón navideño.

Un descanso al que se fueron los jugadores de Jorge Cuesta en el mejor momento de la temporada, con tres victorias consecutivas que, después de muchas semanas, les sacaron de los puestos de descenso. Pocas novedades hubo en el plantel en los últimos días, aunque sí es verdad que se esperan varios movimientos, tanto de salida, porque hay ofertas encima de la mesa, como de posibles llegadas.

Por el momento la única ha sido la del delantero Fer Iglesias, que firmó por la UD Ourense en busca de los minutos que no tenía en Espiñedo. Además, para este partido siguen de baja los lesionados Sergio Aguza, Gorka Pérez y Richarte, a los que se ha unido Willian de Camargo, con problemas en una rodilla. Tampoco estará Jordan Sánchez, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación. La novedad es la vuelta de Nacho Ramón, ya recuperado de su lesión, y del defensa Alpha.

En la previa del partido, antes de emprender viaje a tierras madrileñas, el técnico verde Jorge Cuesta comentó que “creo que al grupo le vino bien el parón para desconectar y cargar pilas, sobre todo para aquellos jugadores que llevaban tiempo lejos de casa. Hemos vuelto al trabajo con buenas impresiones, recuperando poco a poco el ritmo y con la ilusión de mantener la línea mostrada en las últimas jornadas”.

Destacó sobre el partido ante los madridistas que “resulta especialmente motivador para el cuerpo técnico y para el vestuario, tanto por el rival como por el contexto. Para nosotros es un estímulo poder competir en este tipo de campos y ante un rival con una de las canteras más potentes del fútbol español”. Precisamente, hablando del Real Madrid Castilla dijo que “es un equipo que tiene una identidad propia, mucha calidad individual, una propuesta ofensiva y que lleva los partidos a una gran intensidad. Apuestan por jugar a campo abierto, lo que a veces les lleva a tomar demasiados riesgos y tener que cortar las transiciones rivales”.

En todo caso confía en su equipo, aún a sabiendas de que “somos conscientes de que tendremos que pasar muchos minutos defendiendo por detrás del balón”, por lo que será clave la solidaridad defensiva y minimizar errores. Luego será importante aprovechar las recuperaciones, correr, atacar sus espacios y hacer daño en las transiciones, sin renunciar a tener fases de control, buscando posesiones largas, algo en lo que el equipo está dando pasos hacia delante.