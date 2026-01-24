El Arenteiro cae ante el Racing de Ferrol en un partido donde mereció más (2-0)

El racinguista Escobar trata de superar a Brais Val, del Arenteiro, durante el encuentro.

El Arenteiro fue a Ferrol con el objetivo de ganar, sumar y salir victorioso de un derbi gallego más pero se encontró con una derrota que los deja tocados pese al buen nivel de juego mostrado sin gol.

El conjunto de O Carballiño comenzó generando peligro en los primeros segundos del encuentro con un centro desviado que Mique Parera mandó a córner de manera brillante. Respondía rápido el Racing de Ferrol con peligro hasta que en el minuto 10 un penalti de Jordan Sánchez sobre Álvaro Giménez daría ventaja a los locales.

Antón Escobar lanzó desde los once metros pero Alvin paró con mala suerte el rechace cayó de nuevo en las botas del delantero que no perdonó. Los locales dominaron el encuentro mientras que los de Jorge Cuesta intentaban acercarse y cuando lo hacían Miquel Parera evitaba el empate.

Un error en la zaga del Arenteiro permitiría que Escobar recogiera el balón solo en el área para colocar el segundo en el marcador y así ampliar la ventaja. En los últimos minutos de la primera mitad lo intentó el Arenteiro sin suerte.

La segunda mitad fue totalmente del Arenteiro quien tuvo el balón pero no pudo anotar ante Miquel Parera. Diego Moreno desde el costado izquierdo y la entrada de Chuca que debutaba con los de O Carballiño dieron otra cara a los de Jorge Cuesta.

Mingo, gozó de varias ocasiones pero siempre se encontró con Miquel Parera.

Derrota dura del Arenteiro en A Malata en un partido que mereció más y que les deja en la zona de descenso tras solo haber sumado un punto en 2026.