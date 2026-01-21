El Arenteiro refuerza su medular con la llegada de Chuca

Movimientos en el mercado invernal en Espiñedo. El Arenteiro se refuerza con la llegada de Víctor Moya Martínez, “Chuca”, centrocampista que llega procedente del Cartagena. Se trata de un futbolista que actúa como “8”, tiene 28 años y cuenta con experiencia en categorías superiores.

El alicantino se formó en la cantera del Villarreal y con el conjunto amarillo llegó a debutar en Primera División y en la Liga Europa. En 2019 abandonó el club para iniciar una etapa en Polonia, primero en el Wisła Cracovia y después en el Miedź Legnica.

En 2023 recaló en el Racing Club Ferrol para disputar la Segunda División, aunque las lesiones musculares le impidieron tener continuidad. Posteriormente regresó a Polonia antes de incorporarse a Unionistas el pasado mercado invernal. Su buen rendimiento le abrió las puertas del ambicioso proyecto del Cartagena, con el que firmó el pasado verano. Disputó ocho partidos oficiales a las órdenes de Javi Rey antes de rescindir su contrato durante la jornada de ayer.

Unos que llegan y otros que se van. El defensa Pablo Moya, cedido precisamente por el Cartagena, abandona el Arenteiro tras contar con muy poco protagonismo y regresa a su club de origen, aunque todo apunta a que acabará cedido en el Atlético Baleares.