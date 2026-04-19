El Arenteiro cae ante la UD Mérida y podría descender la próxima jornada (0-2)

El partido en Espiñedo entre CD Arenteiro y la AD Mérida comenzó con los locales adelantándose a los cuatro minutos de partido por medio de Capitans al rematar el centro desde la derecha de Benny. El gol subía al marcador tras más de 5 minutos de revisión de FVS.

El CD Arenteiro era incapaz de generar peligro en los primeros minutos de partido y se veía superado por la AD Mérida. Con el paso de los minutos el equipo de Juanfran fue mejor pero la mala puntería de Mingo y Chuca hizo que no aprovecharan las ocasiones para empatar el encuentro.

Se añadieron ocho minutos a la primera mitad y fue ahí en el descuento cuando Javi Lancho hizo el segundo del conjunto visitante tras el corner botado por Doncel. Tras el gol, el árbitro marcó el descanso.

La segunda parte comenzó con un doble cambio por parte de la UD Mérida buscando seguir controlando el partido. Por su parte el Arenteiro tenía que salir a buscar el empate pero el conjunto de Juanfran García no era capaz de generar peligro al marco rival.

Por su parte los jugadores del equipo romano llegaban con peligro a la portería de Diego García, quien tuvo que ser sustituido por Alvin en el minuto 56 tras sufrir un golpe en su pierna derecha. Pero la UD Mérida no podía ampliar la ventaja en el marcador.

Pudo gozar de un penalti el CD Arenteiro sobre Víctor Mingo pero tras más de 6 minutos de revisión en el FVS Alexandré García, árbitro del encuentro, decidió no marcar penalti y se escapó la ocasión más clara para recortar de los verdes. Brais Val lo intentaba desde lejos pero su disparo se iba desviado.

Los minutos corrían y la situación para el Arenteiro se volvía crítica donde solo le vale ganar y no era capaz. Con el 0-2 se llegó al final del partido y el CD Arenteiro se queda a 11 puntos de la salvación con 15 puntos por disputarse, una hazaña que parece imposible. Los de Juanfran García suman ya diez partido sin ganar.

La próxima semana se ve las caras con Osasuna Promesas en un partido que va a certificar el descenso de uno de los dos equipos, quien caiga derrotado.