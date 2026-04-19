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CD Arenteiro -AD Mérida (0-1)

🔴 Directo | El Arenteiro recibe en Espiñedo al Mérida y solo le vale ganar

MINUTO A MINUTO

El CD Arenteiro se encuentra en la última posición del Grupo 1 de Primera Federación y se enfrenta al Mérida que está en la pelea por acceder a los puestos de play offs.

Pablo Moya pelea por el balón ante un jugador de la AD Mérida.
Pablo Moya pelea por el balón ante un jugador de la AD Mérida. | Óscar Pinal

El Arenteiro se enfrenta al Mérida en un partido donde solo le vale ganar. El conjunto de O Carballiño se encuentra en la última posición del Grupo 1 a diez puntos de la salvación. Los de Juanfran García vienen de empatar en Lasesarre ante el Barakaldo.

Esta jornada reciben al Mérida que está en décima posición y es de los equipos que se mantiene en la pelea por acceder a los puestos de play offs.

Sigue toda el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:00 horas (0-1)

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