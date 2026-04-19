🔴 Directo | El Arenteiro recibe en Espiñedo al Mérida y solo le vale ganar

Pablo Moya pelea por el balón ante un jugador de la AD Mérida.

El CD Arenteiro se encuentra en la última posición del Grupo 1 de Primera Federación y se enfrenta al Mérida que está en la pelea por acceder a los puestos de play offs.

El Arenteiro se enfrenta al Mérida en un partido donde solo le vale ganar. El conjunto de O Carballiño se encuentra en la última posición del Grupo 1 a diez puntos de la salvación. Los de Juanfran García vienen de empatar en Lasesarre ante el Barakaldo.

Esta jornada reciben al Mérida que está en décima posición y es de los equipos que se mantiene en la pelea por acceder a los puestos de play offs.

Sigue toda el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:00 horas (0-1)