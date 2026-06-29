El Arenteiro, más cerca de Tercera que de Segunda RFEF

El CD Arenteiro celebró ayer una reunión informativa con sus socios en el campo de Espiñedo. Allí estuvo el nuevo presidente, Francisco Vázquez, acompañado por más de medio centenar de socios, que expusieron sus preocupaciones. La situación no es fácil, como confirmó el mandatario verde. El equipo está, a dos días para acabar el plazo, más cerca de salir en Tercera RFEF que en Segunda. La deuda total se aproxima a los 3 millones de euros, y lo que urge es saldar la parte con Hacienda y la Seguridad Social, que provoca que cualquier ingreso quede embargado.

El tiempo se termina. Esta semana se confeccionará la nueva directiva para trabajar en la viabilidad del club, que ve como posible salir a jugar en Tercera y, a partir de ahí, tratar de encauzar la situación. Descenso doble que provocaría una reestructuración de las categorías.