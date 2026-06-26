El empresario Francisco Vázquez, nuevo presidente del CD Arenteiro

Francisco Vázquez Rogel, de 52 años y natural de Vilagarcía, es el nuevo presidente del CD Arenteiro. El empresario inmobiliario, que ha centrado su trabajo en Madrid, fue el único en presentar una candidatura durante este proceso de cambio. Lo hizo el 16 de junio y ahora asume el reto de enderezar el futuro de la entidad, con las deudas como principal y urgente problema a solucionar. El relevo se hizo oficial en la Asamblea Extraordinaria que celebró la entidad en el campo de Espiñedo. Ante la presencia de unos 120 socios, el ya expresidente Argimiro Marnotes volvió a desgranar la situación deportiva y económica antes de certificar su marcha. “Es una asamblea especial para mí, pero es una decisión muy pensada y motivada, también, por motivos de salud. Dejo un equipo que formó parte de mi vida y lo seguirá haciendo”, explicó.

Si tenemos que transitar una temporada en Tercera RFEF para curar nuestras heridas, lo haremos

Apretón de manos con un Vázquez que dejó un mensaje de realidad en sus primeras palabras como máximo mandatario verde. “Me quiero definir con mi trabajo, pido respeto y que me dejen trabajar. En dos meses, aproximadamente, nos volveremos a juntar y daremos las cuentas a la gente y el balance de lo que se haya hecho. La situación no es fácil, pero mi filosofía es que lo difícil solo cuesta un poco más. Estamos en la obligación de intentarlo. He visto en el socio y la socia, aquí en la asamblea, cierto apoyo. El lunes tomaremos decisiones. Yo soy la cabeza visible, pero aquí hay una directiva importante”, manifestó. Y amplió sus intenciones. “Llevo el timón, soy la cabeza visible, pero aquí hay un trabajo de una directiva importante. Evidentemente, no voy a tomar ninguna decisión, y muchísimo menos trascendental, sin el apoyo de la directiva. Y las cosas importantes, trascendentales o decisiones de calado, siempre las voy a consultar a la asamblea, por supuesto. No porque lo marquen los estatutos, sino por un ejercicio de transparencia y de claridad, que es lo que me manda mi sentido común y mi conciencia”.

Deuda

El nuevo presidente sabe que lo primero es saldar la deuda con jugadores y trabajadores. Tienen que hacerlo antes del 30 de junio para no descender a Tercera RFEF, lo que supondría encadenar dos descensos consecutivos. “No me quita el sueño. En el mundo de las decisiones, el salir en Tercera Federación es de las menos arriesgadas. Si tenemos que transitar por la Tercera RFEF una temporada hasta curar bien nuestras heridas, lo haremos con mucho orgullo. Mi intención no es poner una tirita, prefiero salir reforzado y hacerlo en Tercera que no tener una tirita y salir en Segunda. Hay vida y esperanza y yo lo que quiero es darle la vuelta a esta situación”.

No quiere contagiarse del pesimismo, aunque lo siente. “Me juego mucho si sale mal y estoy absolutamente convencido de que muchos agoreros están diciendo que va a salir mal. Pero veo el panorama de Espiñedo y veo que ahora mismo están revoloteando los buitres. Quiero decir que, contra ese tipo de personas, mano dura y trabajo”.

Dejando al margen el fundamental apartado económico, Francisco Vázquez piensa ya en lo deportivo si la cosa tira para delante. Confirmó que la Junta Directiva estará compuesta “por gente de O Carballiño” y que “tenemos estructura, tenemos director deportivo, tenemos entrenador que no está firmado, pero está hablado. Es un entrenador gallego que será un golpe de efecto importante”.

Afición

También tuvo palabras hacia la afición verde, no solo hacia los socios que acudieron a Espiñedo. “El único llamamiento que puedo hacer es decir que nosotros no somos víctimas, tampoco somos verdugos, somos gente que pasaba por aquí con ganas de remangarse y ayudar al Arenteiro, que es lo único que en este momento necesita”.

El CD Arenteiro cuenta los días para clarificar su futuro. Lo hace bajo un nuevo mandato y con el calendario apretando. Serán días de tomar decisiones y Francisco Vázquez es el encargado, junto a la directiva, de hacerlo.