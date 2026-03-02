FIN A LA VINCULACIÓN CON EL CLUB
El Arenteiro cesa a Jorge Cuesta como entrenador
FIN A LA VINCULACIÓN CON EL CLUB
El Club Deportivo Arenteiro anunció este lunes a través de sus redes sociales que Jorge Cuesta deja de ser entrenador del primer equipo y que ambas partes ponen fin a la vinculación profesional que los unía.
En el comunicado publicado, la entidad agradece “o seu traballo, implicación, dedicación e profesionalidade” durante el tiempo en el que formó parte del club, al tiempo que le desea “os maiores éxitos persoais e profesionais no seu futuro”.
El Arenteiro no ha detallado los motivos de la decisión, aunque sí ha avanzado que informará próximamente de la llegada del nuevo entrenador que se hará cargo del primer equipo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FIN A LA VINCULACIÓN CON EL CLUB
El Arenteiro cesa a Jorge Cuesta como entrenador
100 PARTIDOS
Una goleada para el míster del Peroxa
POLÉMICA ARBITRAL
El Atlético Arnoia está viviendo su propio día de la marmota (1-2)
PERFUMERÍA AVENIDA DE SALAMANCA
Buen partido del Solgaleo Bosco, pero sin premio (71-75)
Lo último
CONSELLO DE LA XUNTA
La Xunta convocará este año 1.500 plazas de empleo público