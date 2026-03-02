El Arenteiro cesa a Jorge Cuesta como entrenador

Jorge Cuesta durante un partido del Arenteiro, en una imagen de archivo.

El Club Deportivo Arenteiro anunció este lunes a través de sus redes sociales que Jorge Cuesta deja de ser entrenador del primer equipo y que ambas partes ponen fin a la vinculación profesional que los unía.

En el comunicado publicado, la entidad agradece “o seu traballo, implicación, dedicación e profesionalidade” durante el tiempo en el que formó parte del club, al tiempo que le desea “os maiores éxitos persoais e profesionais no seu futuro”.

El Arenteiro no ha detallado los motivos de la decisión, aunque sí ha avanzado que informará próximamente de la llegada del nuevo entrenador que se hará cargo del primer equipo.