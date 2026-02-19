El director deportivo Joan Farías cierra su etapa en el Arenteiro

Punto y final al culebrón entre el Arenteiro y el director deportivo Joan Farías, que se prolongó más de lo previsto. En la tarde del miércoles, en la enésima reunión entre ambas partes, por fin se llegó a un acuerdo y el brasileño, que había llegado esta temporada al club, pone punto y final a su vinculación.

El desencadenante fue la rueda de prensa del pasado lunes 9 de febrero en la que, como adelantó La Región, su continuidad en el cargo estaba sentenciada. Faltaba llegar a un acuerdo económico, que finalmente se cerró el jueves.

Desde el club verde se limitaron a realizar un escueto comunicado en el que confirmaban que, “CD Arenteiro y Joan Farías separan sus caminos y dan por terminada su relación al considerar que no se cumplieron las expectativas generadas, al tiempo que le desean toda la suerte del mundo en sus nuevos retos profesionales”. Aunque la relación llevaba varios meses deteriorada, con el anterior cuerpo técnico encabezado por Jesús Arribas y con el actual que dirige Jorge Cuesta, con varios miembros de la junta directiva y con varios jugadores del plantel verde.

La intención de la directiva es no incorporar a nadie hasta el final de liga, para empezar a planificar con tiempo la próxima, si bien siguen a la búsqueda de un delantero para el plantel.