El Arenteiro hace efectivo el aval y jugará en Tercera Federación

El presidente del Arenteiro, Francisco Vázquez, dio ayer un paso más para que el equipo compita en Tercera Federación, al presentar el aval de 61.984,75 euros en la Federación Española para formalizar la inscripción del conjunto verde en la temporada 2026-27.

A pesar de las muchas dudas que había alrededor, el máximo mandatario ya había anunciado en la asamblea informativa del pasado viernes que "el equipo competiría en Tercera cien por cien y que el lunes o martes presentaría el aval necesario". Pues no esperó tanto y ayer lo hizo efectivo, recordando que "ya lo había dicho en varias ocasiones, que si el barco se hunde, yo me hundo con él, pero no lo abandono. Este ha sido un paso más que hemos dado para seguir adelante".

De esta forma, el Cambados, que contaba con ocupar en Tercera la plaza de los verdes, seguirá una temporada más en Preferente Futgal.