Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro: “Vamos a jugar en Tercera RFEF, cien por cien seguro”
HOJA DE RUTA
Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro, presentó al técnico Marc Vidal y a Álex Fernández como director deportivo
Otro día marcado en la convulsa actualidad del Club Deportivo Arenteiro. El club verde, con el presidente Francisco Vázquez a la cabeza, celebró una reunión informativa en el campo de Espiñedo para tratar de resolver las incógnitas que rodean el futuro de los de O Carballiño. Esta vez, con contenido.
Más de medio centenar de socios acudieron a escuchar que el equipo saldrá a competir en Tercera Federación, que el aval necesario se presentará "el lunes o el martes", que el nuevo entrenador será Marc Vidal y que Álex Fernández asumirá la dirección deportiva, ambos presentes junto a otros miembros del nuevo equipo técnico.
Vázquez comenzó asegurando que el Arenteiro no sufrirá otro descenso en los despachos. "Vamos a salir en Tercera RFEF, cien por cien seguro. Presentaremos el aval el lunes o el martes. Estamos haciendo avances con la Seguridad Social y con Hacienda para tratar de establecer un plan y saldar las deudas", afirmó el presidente.
Según explicó, la deuda con la Seguridad Social supera los 200.000 euros, mientras que con Hacienda asciende a 126.000 euros, siendo esta última la situación más complicada tras las últimas conversaciones mantenidas.
Pero Vázquez no llegó solo a Espiñedo. Para reforzar su mensaje presentó al nuevo equipo técnico. Marc Vidal, exjugador del Arenteiro en la temporada 2015-2016, será el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo. Como director deportivo estará Álex Fernández, quien pidió disculpas por su salida del club como futbolista y prometió "trabajo, confianza y paciencia".
El nuevo organigrama se completa con Diego Cao, que ejercerá como director económico; Josué Zárate, como ojeador; y Nacho Fresco, que asumirá el papel de analista.
Con las nuevas incorporaciones ya presentadas, Francisco Vázquez insistió en que la cantera y el equipo femenino serán dos de las prioridades del nuevo proyecto, que ahora queda pendiente de resolver la situación económica para confirmar definitivamente su puesta en marcha.
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