El Arenteiro anuncia el fichaje del portero Esteban Ruíz Díaz

El nuevo CD Arenteiro comienza a esbozar su plantilla de cara a la nueva y exigente temporada. Cierto que todavía tiene muchos frentes abiertos, sobre todo en el aspecto institucional, dadas las numerosas deudas que arrastra el equipo y que le han llevado a caer en la Tercera Federación, pero al menos empiezan a dar pasos en el aspecto deportivo.

Uno de los grandes fichajes que han anunciado es el del portero argentino Esteban Daniel Ruiz Díaz, que la temporada pasada fue titular indiscutible en el Coruxo en Segunda Federación. Aunque la historia de Esteban Ruiz es digna de conocer. El meta era jugador profesional en el Alvarado Mar de Plata, de la Segunda División argentina. Pero lo dejó todo por amor. “A mi novia le salió la oportunidad de venir con una beca a Vigo y yo no dudé en venirme con ella por amor”. Pero su exequipo no se lo puso fácil. “Me quedaba seis meses de contrato y me obligaron a estar ese medio año sin jugar”. Una vez aquí le volvió a picar el gusanillo y se puso a entrenar: “Primero lo hice por mi cuenta, luego hablé con el Rápido de Bouzas para poder entrenar con ellos, hasta que llegó la oportunidad del Alondras donde estuve dos temporadas”.

Todo iba sobre ruedas, su pareja encontró trabajo en Vigo y decidieron contraer matrimonio, y él volvía a disfrutar del fútbol cada vez a más nivel. “Llegó la oportunidad del Coruxo y no lo dudé. Se trataba de seguir creciendo y volviendo a acercarme más al fútbol profesional, aunque yo soy de los que digo que la profesionalidad no entiende de categorías. Fueron dos buenos años, sobre todo en este último en el que prácticamente jugué todo”.

Ahora llegó la posibilidad de enrolarse en el Arenteiro y tampoco lo dudó. “Se pusieron en contacto conmigo y si algo tenía claro era que yo quería seguir aquí en Vigo. Me ofrecen la oportunidad de ir y venir a entrenar todos los días, algo que para mí fue muy importante”. Y a jugar de verde. “Soy consciente de la situación por la que atraviesa el club que es muy complicada, pero también que es un equipo que desde fuera llamaba mucho la atención y que seguro que puede volver a crecer”.

Bastos y Ocampo, dos más que se unen al nuevo proyecto

También han confirmado su incorporación al Arenteiro los defensas Angel Bastos y Alejandro Ocampo, que proceden del Cented Academy. El pontevedrés Bastos es un jugador con mucha experiencia que jugó, entre otros, en el Bergantiños, Pontevedra o Rayo Majadahonda, mientras que el carballiñés Ocampo vuelve a casa tras pasar por el Barco, Barbadás o UD Ourense, entre otros muchos equipos del fútbol provincial.