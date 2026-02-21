El Arenteiro lucha pero pierde en los últimos minutos ante el Tenerife (0-1)

El Arenteiro se enfrentaba al Tenerife en Espiñedo en un partido donde los de Jorge Cuesta necesitaban sacar puntos como local en su objetivo de salir de los puestos de descenso y estuvieron cerca de lograrlo. Enfrente, el líder de Primera Federación, un equipo que domina el Grupo 1 y que llegaba a O Carballiño con el objetivo de ganar tras caer en la anterior jornada.

La primera mitad comenzó con un Arenteiro sin miedo y buscando poner en aprietos al Tenerife. Los de Jorge Cuesta más acostumbrados a un Espiñedo en mal estado estuvieron mejor que sus rivales en los primeros minutos.

Con el paso del tiempo el Tenerife se hizo al campo y el peligro empezó a rondar la portería de Alvin a través de centros laterales que con el sol cegando al portero local eran una papeleta dificil de solucionar. El Arenteiro no se echó atrás y Álex López desde la media distancia obligó a Dani Martín a evitar el primero y minutos despues el portero visitante sacó sobre la línea lo que parecía el primero del partido a tiro de Diego Moreno.

Con balones en largo el Tenerife tuvo alguna ocasión, la más clara una vaselina de Gallego que pegó en el larguero pero quedó anulada por fuera de juego. La primera mitad acabó con un empate a cero y casi ningún parón.

La segunda parte comenzó con Jorge Cuesta donde entrada a Mingo en el sitio de Cuéllar buscando jugar con dos delanteros. El Tenerife por su parte se mantuvo con los mismo once en el terreno de juego. La dinámica del encuentro continúo siendo un intercambio de golpes de ambos equipos pero sin lograr adelantarse.

El Tenerife se adelantó por medio de Enric Gallego pero el gol no subiría al marcador debido a un fuera de juego del delantero catalán. Minutos más tarde, Gallego volvía a exigir a Alvin tras un gran disparo en una jugada individual dentro del área.

En los minutos finales los locales se animaron y pusieron en aprietos al líder con ocasiones de cierto peligro pero las más clara llegaron seguidas. Bastida robaba un balón para sacar un disparo que se estrellaba en el larguero y en el rechace Ferreiro cedió a Mingo cuyo disparo fue atajado por Dani Martín.

Cuando el empate sonaba como lo más justo, un penalti de Lohr a Landázuri dio la oportunidad a Gastón Vallés de dar la ventaja a los canarios que no desaprovechó para marcar y castigar a los de Jorge Cuesta.

Derrota verde tras un gran partido antes del derbi ourensano de la próxima semana ante el Ourense CF en O Couto.