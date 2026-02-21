Espiñedo y el Arenteiro esperan al intratable líder Tenerife

Día grande en Espiñedo. El Arenteiro recibe desde las seis y media al todopoderoso líder Tenerife, un equipo de otra liga en un partido en el que el equipo de Jorge Cesta tratará de, primero ofrecer una imagen muy distinta a la de la pasada jornada en Talavera y segundo sumar tres puntos que, aunque no le sacarían del descenso, le darían mucha vida para los próximos partidos.

En el equipo local habrá dos ausencias destacadas. El centrocampista Brais Val, que lo había jugado todo esta temporada, cumplirá ciclo de cinco amarillas y Chuca, que llegó en el mercado invernal y que también estaba siendo importante no estará por un esguince de tobillo. El resto, disponibles.

El técnico verde comenzó hablando en la previa de la última derrota en Talavera. “Creo que tampoco hay que darle más vueltas. Fue un partido malo en el que tuvimos un mal día y no estuvimos a la altura en una cita importante y queda ponerle ahora remedio”. Hablando del partido ante el Tenerife, tiene claro que “va a ser muy complicado por el nivel del equipo, de sus jugadores, que se pueden adaptar bien a un campo como el nuestro independientemente de como esté. Supongo que tendrán ganas de resarcirse de la derrota ante el Ferrol, pero nosotros también somos conscientes de que tenemos que ganar partidos con equipos de arriba si queremos sumar de aquí al final de temporada, porque no llega solo con sumar ante los de nuestra liga”. De los canarios destacó que “tienen gente determinante en las áreas, tanto en ataque como en defensa y son superiores en los duelos, por eso se adaptarán bien al campo”. Y finalizó hablando de los suyos. “El equipo está vivo, entrenó bien y que llegue el mejor equipo de la categoría también es motivador. Sabemos que tendremos que ser mucho mejores que cualquier otro día si queremos ganar por la exigencia del rival.”

Enfrente estará el líder Tenerife, que lleva una trayectoria casi inmaculada desde la primera jornada de liga. El equipo de Álvaro Cervera, que en Espiñedo se convertirá en el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del equipo canario, suma 54 puntos y fuera de casa todavía es más fuerte que en su campo. En los doce partidos que ha jugado como visitante ha ganado ocho, empatado tres y solo ha perdido en Barakaldo por 2-0. El míster blanquiazul, antes de emprender viaje a tierras ourensanas, habló del estado del campo. “Me preocupa por cómo puede condicionar el partido, pero es un factor que será para todos igual. Estoy convencido de que ellos intentarán que esté en las mejores condiciones posibles. Si está mal, será por las temperaturas y porque ha llovido mucho, pero no puedes preparar un partido pensando cómo va a estar la superficie. Luego si llegas y ves que no se pueden dar dos pases, quizá modificas la forma de jugar, pero no el once”. Y del partido, fue escueto. “Todos los encuentros son complicados y este también lo será. Estamos bien, no hemos bajado el nivel, son los rivales los que lo han subido”. Cervera cuenta con las bajas de Nacho Gil, Jesús de Miguel e Iván Chapela.