ASAMBLEA EL 25 DE JUNIO
El Arenteiro necesita clarificar su futuro
ASAMBLEA EL 25 DE JUNIO
El Arenteiro sigue intentando aclarar su futuro, que no es nada fácil. En el día de ayer anunciaron la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Auditorio Manuel María a las ocho de la tarde en primera convocatoria y a las ocho y media en segunda y definitiva. El orden del día será presentar un informe deportivo, social y económico de la situación actual del club, ratificación de la dimisión del presidente Argimiro Marnotes. El tercer punto del orden del día es dar cuenta de las propuestas presentadas como candidatos a la presidencia. La elección sí, será por votación de los socios, y finalizará la asamblea con la intervención de los socios con ruegos y preguntas.
También se abre plazo para la presentación de candidatos a la presidencia del equipo, que será hasta el 24 de junio a las doce de la noche para la presentación de candidaturas, que deben de ser presentadas en el email cdarenteiro@gmail.com.
Por otra parte, continúan con varias reuniones para tratar de buscar posibles inversores que entren a formar parte del club con el objetivo de intentar salvar las deudas que tiene el equipo, cuyo principal objetivo es poder competir la próxima temporada en Segunda Federación. El primer y más urgente objetivo es solventar las deudas con los jugadores para evitar otro descenso administrativo.
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