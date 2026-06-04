El Arenteiro está en quiebra: Marnotes deja la presidencia y cifra la deuda en 1,7 millones

El Arenteiro puso al día a socios y aficionados que en la tarde de ayer acudieron al campo de Espiñedo para conocer la realidad del club verde, sobre todo la económica, que es la que más preocupa tras el descenso.

Ante la presencia de unos 200 aficionados en la tribuna del campo, el presidente, Argimiro Marnotes, acompañado Junta Directiva, desveló la cifras de la crítica situación económica del club y avanzó que deja el cargo.

Marnotes desgranó deuda del club: “La situación económica es seria, pero no todas las deudas tienen la misma urgencia. La prioritaria es con jugadores y cuerpo técnico, que asciende a 428.000 euros y que en caso de no atenderla, nos llevaría a un descenso administrativo, con lo que caeríamos en Tercera Federación. Con otros trabajadores del club tenemos 30.000 euros y con Seguridad Social y Hacienda una fija de 220.000 y otra negociable de 300.000. Esto también es importante, porque el no estar al día condiciona a la hora de poder recibir subvenciones pendientes. Además, sobre 70.000 de deuda federativa, 453.000 euros con proveedores y 195.000 euros a largo plazo. En total, la deuda aproximada se sitúa en 1.696.000 euros”. Aunque Marnotes matizó que “tenemos unos ingresos previstos de 850.000 euros, lo que bajaría la deuda a un saldo negativo de 846.000 euros. La situación es grave y difícil, sí, pero no imposible y pensamos que hay salida”.

Marnotes hizo autocrítica: “Este año cometimos muchos errores y fallos desde el principio. Hubo decisiones que no fueron acertadas, previsiones que no se cumplieron y situaciones que se nos fueron complicando cada vez más, con lo que la temporada acabo siendo nefasta en lo deportivo y muy dura en lo económico”. Y siguió: “Empezamos la temporada contando con apoyo económico y promesas de compromisos por parte de empresas que nos apoyaran la temporada pasada. Eso sí, con aportaciones técnicas que debíamos atender, pero esos compromisos no se materializaron, lo que nos dejó en una situación muy difícil y que no conseguimos enderezar pese a tocar en muchas puertas, por lo menos hasta ahora. Y decirlo no nos hace más débiles, es más, creemos que es nuestra obligación”. También dejó claro que “en la última asamblea, el 13 de noviembre de 2025, dejamos claro que hacía falta 1.200.000 euros para terminar bien la temporada. Se abrió un plazo hasta el 15 de enero para que los socios pudieran hacer aportaciones, y tengo que decir que nadie llamó para interesarse y mucho menos para hacer aportaciones económicas. Y no lo decimos como reproche, pero la realidad es que el club necesita recursos para competir y poder cumplir”.

LA DEUDA Jugadores y cuerpo técnico

428.000 euros

Trabajadores del club

30.000 euros

Seguridad Social y Hacienda

220.000 euros (fija)

300.000 euros (negociable)

Federación

70.000 euros

Proveedores

453.000 euros

Largo plazo

195.000 euros

Total

1.696.000 euros

Concurso de acreedores

También anunció que “el club ha dado el paso de acudir a un preconcurso de acreedores. Esto no es rendirse, es tener más tiempo para llegar a acuerdos con los acreedores para intentar poder hacerle frente y que el club no quede bloqueado”.

El todavía máximo mandatario dio las gracias a socios, aficionados y patrocinadores, quiso hacer especial mención a los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club porque “en una temporada muy dura, con deudas y todo el derecho a estar cansados y decepcionados, defendieron el escudo en un contexto muy complicado”.

Marnotes: “Dejar de ser presidente es la decisión responsable”

Argimiro Marnotes anunció que deja la presidencia: “En los últimos meses pasé por una situación personal especialmente dura, de la que aún sigo recuperándome y que necesita toda mi energía y dedicación y no cuento con las fuerzas que necesita este equipo. Por eso, comunico que voy a dejar la presidencia del CD Arenteiro. Seguiré ayudando y colaborando en todo lo que pueda, pero no como presidente. Creo que es la decisión más responsable”. Esta decisión deberá formalizarse en una nueva asamblea, que podría celebrarse el 25 de junio.

Terminó reconociendo que “este mes de junio es clave para el futuro del club. Estamos a tiempo de completar pasos y preparar la salida en Segunda. Pido el apoyo de todo el mundo, no llega con decir que queremos salvar al club, hay que hacer cosas para conseguirlo”.