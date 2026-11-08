TERCERA FEDERACIÓN
El Arenteiro no fue capaz de plantar cara al líder, el Boiro (3-0)
TERCERA FEDERACIÓN
El Arenteiro puso fin a su racha positiva luego de caer en el campo de Barraña, ante el líder Boiro y por tres goles a cero.
Sabían bien a dónde iban y al rival que se tenían que enfrentar los jugadores de Marc Vidal, que plantearon un partido defendiendo en bloque bajo y tratando de sorprender a la contra. Y así fueron aguantando durante la primera parte, si bien el meta Estaban Ruiz tuvo que emplearse a fondo para evitar el tanto de Óscar González en el mano a mano y la fortuna le sonrió a los verdes cuando un buen disparo de Mario Prol fue devuelto por el larguero de la meta visitante cuando los aficionados ya cantaban el gol.
En la segunda parte cambió la decoración. El Boiro marcó el 1-0 nada más volver de vestuarios, obra de Óscar González, que esta vez sí que superó al portero verde en un nuevo mano a mano. Eso abrió más el partido. El Arenteiro se vio más desprotegido además de quedarse con un jugador menos por expulsión de Abiodun. Llegó el segundo de los locales obra de Mario Prol con un buen disparo cruzado ante el que nada pudo hacer el meta Esteban Ruiz. Y en el tramo final, minuto 82, llegó el 3-0 definitivo. Internada por banda del defensa Yosi, que es derribado cuando entró en el área. El lanzamiento del penalti lo realizó Landeira, que no perdonó.
CD Boiro: Borja Rey; Yosi Montoto, Mateo Lago (Martínez, min. 46), Kike Vidal, Cambón (Ozores, min.82), Mario Prol, Parada (Peque, min.46), Enjamio, David Fernández, Óscar González (Landeira, min.64) y Juanma (Romero, min.75).
CD Arenteiro: Esteban; Bastos, Nespereira, Ocampo, Edu Ferreira (Manu Bardelás, min.61), Martín Lamelas (Brian Imga, min.78), Wiliams (Dani Real, min.78), Awuley (Rafail, min.61), Abiodun y Adri Rodríguez (Gabi, min.54).
Goles:
Árbitro: Marcos Padín (Ferrol). Amonestó a Mateo Lago, Rafail y Brian Imga. Expulsó a Abiodun, del Arenteiro, en el minuto 58.
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