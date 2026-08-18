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Jornada de calor en Ourense

Arenteiro y Ourense CF se enfrentan esta tarde en Espiñedo

A LAS 20:00 HORAS

Espiñedo, desde las 20:00 horas, acoge el amistoso entre Arenteiro y Ourense CF, mientras la Federación confirma definitivamente la inscripción del conjunto verde en Tercera Federación.

Los verdes, ante el Pontevedra.
Los verdes, ante el Pontevedra.

El Arenteiro afronta hoy un nuevo partido de pretemporada ante el Ourense CF en Espiñedo, a partir de las 20:00 horas, con entradas a 10 euros. El encuentro permitirá a ambos equipos seguir preparando el inicio de la temporada, en una semana con dos amistosos más para los verdes.

Mañana, el Arenteiro recibirá al Chantada a las 20:00 horas y el sábado se medirá al Verín desde las 12:00 en A Uceira. Ambos encuentros serán gratuitos. En los despachos, la Federación ha desestimado el recurso del Cambados y ha vuelto a certificar la inscripción del Arenteiro en Tercera Federación, una resolución que agota la vía federativa.

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