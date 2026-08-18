A LAS 20:00 HORAS
Arenteiro y Ourense CF se enfrentan esta tarde en Espiñedo
A LAS 20:00 HORAS
El Arenteiro afronta hoy un nuevo partido de pretemporada ante el Ourense CF en Espiñedo, a partir de las 20:00 horas, con entradas a 10 euros. El encuentro permitirá a ambos equipos seguir preparando el inicio de la temporada, en una semana con dos amistosos más para los verdes.
Mañana, el Arenteiro recibirá al Chantada a las 20:00 horas y el sábado se medirá al Verín desde las 12:00 en A Uceira. Ambos encuentros serán gratuitos. En los despachos, la Federación ha desestimado el recurso del Cambados y ha vuelto a certificar la inscripción del Arenteiro en Tercera Federación, una resolución que agota la vía federativa.
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