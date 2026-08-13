El Ourense CF busca talento en el campo de Oira

El Ourense CF puso en marcha en el campo de Oira un casting para jugadores que quieren probar fortuna. Lo hizo en colaboración con la agencia Panda Events, empresa que lleva el entrenador de porteros ourensano Ángel López, y también gracias al convenio que el equipo que preside Camilo Díaz tiene con el Seminario, lo que permitirá el alojamiento y la manutención a los diferentes jugadores que pasen tanto en una primera tanda, que comenzó ayer, como en una segunda, la próxima semana.

El principal objetivo es dar la oportunidad a jóvenes talentos de diferentes partes de España y de varias nacionalidades de demostrar su valía, con vistas a poder ingresar en el fútbol profesional o en categorías de formación.

Supervisión técnica y prueba ante el Lemos

El primer showcase estuvo supervisado por el técnico del primer equipo, Jorge Cuesta, y su segundo, Manu Rodríguez, que se dirigieron a los 24 jugadores presentes con una pequeña charla. A continuación, comenzaron los entrenamientos comandados por Dani Portela, quien contó con la colaboración de miembros del cuerpo técnico azulón como el preparador físico Jorge Nogueira, el entrenador de porteros Víctor Juárez o el team manager, Álex Rela.

Los futbolistas realizaron una sesión de entrenamiento y un partidillo. Bélgica, Portugal, Honduras, Japón, Argentina, Brasil, Corea del Sur o Colombia eran los países representados junto a varios jugadores españoles, que eran mayoría. Tras recuperar fuerzas y descansar en el Seminario Menor, por la tarde volvieron a tener una nueva sesión. Está previsto que mañana, como colofón, jueguen un partido amistoso ante el Lemos, de Preferente, para poder observar su evolución y evaluar si el cuerpo técnico considera oportuno que alguno continúe entrenando con el primer equipo.

Para la próxima semana está prevista una segunda edición en la que ya se ha cerrado el cupo con otros 24 chavales, quienes buscarán mostrar sus cualidades para intentar abrirse hueco en el fútbol actual a través de estas nuevas vías de captación de talento.