El Arenteiro perdona y lo paga ante el Real Madrid Castilla (2-0)

El Arenteiro dejó pasar una oportunidad de oro para sumar tres puntos de prestigio en Madrid. Fue muy superior en la primera parte y también tuvo sus ocasiones en la segunda, pero la pegada del filial blanco y las intervenciones de su portero, acabaron dándole los tres puntos al derrotar por 2-0 al equipo de Jorge Cuesta, que rompe la racha que llevaba de tres victorias consecutivas.

La primera parte de los verdes fue para enmarcar y pudo irse a los vestuarios con una amplia ventaja en el marcador si no llega a ser por la actuación del meta local Fran González, que privó al delantero Martín Ochoa del premio del gol, con dos intervenciones estelares o si el colegiado navarro no anulara un gol del delantero cedido por el Deportivo, más que dudoso.

Salió mandón el filial blanco, pero fue un espejismo que duró solo cinco minutos. A partir de ahí, el Arenteiro se hizo con el partido y de qué manera. Avisó a los seis minutos con una contra de Jaume Cuellar anulada por fuera de juego y marcó a los nueve por medio de Martín Ochoa con un disparo cruzado que fue anulado por el VAR, pese a que las imagenes dejaban muchas dudas.

El filial blanco tiro de rabia y como calidad en sus jóvenes jugadores tiene para regalar, un balón que cazó César Palacios en la frontal hizo temblar el larguero de la meta de Alvin. Siguió la jugada y terminó de nuevo en el VAR al reclamar penalti sobre David Yáñez, pero vistas las repeticiones fue un piscinazo más que otra cosa.

Los verdes tuteaban a los blancos, que no estaban cómodos, y no lograban superar líneas por la presión de los ourensanos. A la media hora Martín Ochoa, el mejor del Arenteiro en la primera parte, controla en el área de espaldas, da la vuelta y su disparo se marcha rozando el poste. Y en el 38 y el 39 doble ocasión visitante para Diego Moreno y de nuevo Ochoa. La primera la sacó a córner un defensa y la segunda se fue por encima de la portería.

Y faltaba lo mejor. Minuto 44. Centro de Jaume Cuéllar, controla Martín Ochoa, dispara con la derecha y aparece una mano milagrosa del meta Fran González para evitar el gol. En la prolongación de la primera parte de nuevo el omnipresente Ochoa, se va de dos rivales, encara al meta madrileño y este saca con la pierna derecha una pelota que iba camino de la red. El Arenteiro se fue al descanso con el único pero de no ir por delante en el marcador, ni un pero más.

Cómo de mal lo vería el técnico blanco Álvaro Arbeloa que realizó tres cambios en el descanso para dotar a los suyos de más mordiente. Los suyos mejoraron, tuvieron más presencia y también ocasiones, como un par de remates de Cestero y Loren Zúñiga que se fueron fuera. Y en el 70 llegó el 1-0. Álvaro Leiva que le dio otro aire al filial se adentró en el área y sacó un zurdazo que devolvió el poste de la meta verde, el rechace le cayó a Rachad que disparó y tras pegar en Lluis Llácer, primero, y en Alvin, después se alojó en la red.

Pese al revés, el Arenteiro no le perdió la cara al partido. En el 78 una falta que sacó Ferreiro la remató de cabeza Eliseo Falcón junto a la cepa del poste, pero apareció la mano del meta blanco para negarle otra vez el gol a los de Jorge Cuesta. Y un minuto más tarde, con el portero superado, apareció el larguero para evitar el tanto esta vez a Lluis Llácer tras otro gran remate de cabeza.

Estaba más que claro que no era el día para que los verdes puntuaran, porque ocasiones y méritos hicieron más que suficientes y seguro que ganaron y ganaran otros partidos con mucho menos. Y aún faltaba la sentencia que llegó en el 90 al finalizar con la derecha, César Palacios, una contra local.

Al final, derrota que es lo que queda, pero jugando así, los verdes, que ayer volvieron a caer en descenso, tendrán el premio de la victoria más pronto que tarde.