El Arenteiro solo piensa en la victoria ante el Arteixo

El Arenteiro, que viene de sumar un valioso punto ante la Sarriana, regresa a Espiñedo para medirse al Atlético Arteixo, buscando sumar una victoria que le sacaría de los puestos de descenso. Enfrente, un rival directo que al igual que los verdes, también busca escapar de las últimas posiciones.

El técnico local, Marc Vidal tiene a toda la plantilla a su disposición, con la única duda de Rafail Boran, que trata de superar una microrrotura. Sobre el partido espera confirmar la progresión: “Intentaremos que el punto conseguido en un campo muy complicado y ante un gran rival como la Sarriana nos sirva para seguir creciendo y encadenando buenos resultados. Los jugadores están entrenando muy bien y, sin duda alguna, lo mejor que tenemos es el grupo. En todo caso, tengo la impresión de que nos exigen demasiado y no conviene olvidar de dónde venimos y cómo estaba el club hace dos meses”.

También habló de un Arteixo que tiene las bajas de Roibás y Zoe: “Es un equipo del corte de Noé López, que suele jugar bastante replegado, con un 5-4-1 y que busca salir a la contra con rapidez. También manejan bien las jugadas de estrategia, sobre todo con Antonio, un veterano de la categoría que parece que tiene un imán para que le caigan los balones”. En todo caso es optimista: “Espero que podamos tener el control del juego y saber tener paciencia, para nosotros es un partido importante. Le damos mucho valor a los tres puntos”.

Espiñedo; 17:00 horas