Toño Nespereira, del Arenteiro: “Crecemos poco a poco”

Después de ocho temporadas en el Barbadás, Toño Nespereira (Ourense, 1990) recaló en el Arenteiro, donde ha jugado los seis partidos ligueros, todos ellos como titular. "Llevaba muchos años en Barbadás y cambiar siempre es una novedad. Al principio iba con dudas al Arenteiro por cómo estaba todo, pero hasta ahora todo ha sido perfecto. Me he adaptado muy bien, los compañeros son geniales y el cuerpo técnico, tanto el entrenador como el segundo y el preparador físico, son una pasada. Además, el presidente, Álex (director deportivo) y todos están muy atentos para lo que haga falta”.

El centrocampista ourensano, que ya había estado hace 16 años en el Arenteiro, reconoce que hay diferencias entre jugar en Espiñedo y en Os Carrís: “Sobre todo el ambiente. Jugar los partidos en casa y ver a 600 o 700 personas en el campo es otro ambiente de fútbol. En Barbadás eran casi todos familiares y era diferente. Además, estoy muy feliz por seguir jugando en Tercera Federación. En Barbadás no contaron conmigo para Preferente, así que poder seguir compitiendo en una categoría exigente como Tercera, y a mi edad, me da mucha alegría y felicidad. De momento, estoy jugando y compitiendo, y me alegra mucho”.

Por el momento, el conjunto verde, que ha realizado un equipo desde cero, lleva cuatro puntos, el último frente a la Sarriana, y las derrotas que ha sufrido siempre han sido por solo un gol. “Al equipo lo veo muy bien. Desde que empezamos hemos ido creciendo poco a poco. Aún estamos encajando piezas, sobre todo con la gente nueva que vino en la última semana a sumar y mejorar la plantilla. Con todo lo que se habló al principio sobre los problemas del club o la incertidumbre de quién estaría, los que estamos aquí es porque confiamos en el proyecto. Somos un muy buen equipo para Tercera, para competir y para estar más arriba de donde estamos ahora, sin ninguna duda”, comenta el “8” del Arenteiro.

Toño tiene claro lo que está faltando al equipo verde para ganar: “Nos está faltando esa dinámica positiva de que las cosas salgan de cara. Las victorias van a llegar; en cuanto la suerte caiga de nuestro lado, viendo el equipo que tenemos, saldremos de ahí abajo tranquilamente, estoy seguro”.