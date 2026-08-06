El Arenteiro salda la deuda con los jugadores un día antes del final del plazo

El CD Arenteiro esquivó una bala. Una que podría ser mortal de necesidad, aunque en Espiñedo saben que pueden recibir otras en el futuro. Pero el club verde consiguió saldar la deuda que arrastraba con los jugadores y podrá salir a competir en Tercera Federación y dar de alta las fichas federativas. La entidad abonó los 69.616,39 euros exigidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para poder estar en la línea de salida de la competición. De la mano de su presidente, Francisco Vázquez, lo hizo un día antes de que expirase el plazo, fijado para las 12:00 horas de hoy viernes.

Y es que la intensa pretemporada del CD Arenteiro en los despachos no baja el ritmo, y reserva sorpresas casi en cada jornada. Vázquez, señaló a La Región a comienzos de semana ías que confiaba en que este proceso llegase a buen puerto y finalmente parece que lo ha logrado, evitando el descenso a la Preferente Futgal, que sería el tercero en dos meses, dos de ellos administrativos. Por detrás, esperando acontecimientos, estaba el Cambados, con la ilusión de ocupar la plaza de los de O Carballiño en caso de que no saldasen la deuda con los futbolistas.

Competición

La noticia llegó después de que el equipo entrenado por Marc Vidal se estrenase en partido amistoso. Los verdes recibieron en Espiñedo al Pontevedra, en un partido extraño. Los locales no tenían las fichas dadas de alta y ningún árbitro oficial podía impartir justicia, así que se optó por un excolegiado ya retirado. El duelo se lo llevaron los granates, que volverán a estar en Primera Federación, por 0-3 para quedarse con el Trofeo Festa do Pulpo. Todo, tras no poder disputar el compromiso de Copa Federación ante el Ourense CF por la complicada situación que arrastraban los de Espiñedo.

Ahora ganan tiempo. El problema de fondo está lejos de resolverse, pero el Club Deportivo Arenteiro cumplió con un requisito indispensable para empezar a competir y mantener el barco a flote. Le queda trabajo por delante, tanto sobre el césped como en los despachos, para que el rumbo se estabilice totalmente en la Tercera Federación.