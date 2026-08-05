Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro: “Solo pido tener calma”

La situación del Arenteiro sigue siendo kafkiana. Una montaña rusa a la que se ha subido el club verde que no sabe bien, ni cuándo ni cómo va a terminar. La última lucha en la que anda metido es conseguir 69.616,39 euros antes del viernes a las doce de la mañana para poder inscribir al equipo y poder diligenciar las fichas de los jugadores.

Pero si hay alguien al que no le asusta ninguna situación es al nuevo presidente Francisco Vázquez Rogel, que habla así del principal problema que tiene el equipo a día de hoy: “Las gestiones van bien, las cuentas van bien y vamos a seguir luchando para tratar de arreglar la situación. Tenemos de plazo hasta el viernes y espero poder conseguir el dinero y solucionar el problema, pero no soy futurólogo”. Y va más allá al dejar claro que “lo que quiero mandar es un mensaje de calma y tranquilidad”. La idea es que el club siga jugando en Tercera Federación y para ello estamos trabajando y siguiendo los parámetros que nos marca la Federación Española. En su momento pensamos que con poner el aval estaba solucionado, pero parece ser que no. Bueno, pues a seguir intentándolo y a tener tranquilidad. Que nadie se vuelva loco, que hasta el viernes a las doce tenemos tiempo”.

Y poniendose en el peor de los escenarios, reconoce que no sabría si el equipo podría jugar en Preferente: “Ahora mismo no lo sé, pero tampoco quiero perder tiempo en eso. La intención es poder cumplir y jugar en Tercera. En todo caso, lo que sí tengo claro es que voy a defender los intereses del Arenteiro hasta el final y si tenemos que ir a los juzgados, pues iremos”.

Francisco Vázquez sabe bien dónde se ha metido: “Estoy viendo muchas cosas que me cuesta creerlas. Es verdad que existe mucha incertidumbre alrededor del club y que tenemos que recuperar la credibilidad perdida, pero soy una persona que abre caminos, tiende puentes y que no tiene miedo. No puedo decir mucho, pero sí que estamos trabajando en cosas muy interesantes que no puedo desvelar porque no dependen de mí en su totalidad. Aunque te encuentras con muchas trabas, porque muchos quieren sangre, pero también encuentro mucha gente que quiere hechos y que te ayuda, porque le quiere mucho al Arenteiro”.

Y finaliza el nuevo presidente del equipo verde con dos mensajes muy claros: “Me he hecho cargo de un muerto, pero nadie podrá decir que lo he matado yo, el mal venía de atrás. Pero algo está muy claro, en su momento o daba yo el paso o era la desaparición, algo que por el momento hemos evitado. Aquí hay muy poca memoria, pero hace mes y medio aquí no había absolutamente nadie. Lo único que he hecho es intentarlo, si lo consigo, fenomenal, y si no, no será por no haberlo intentado por todos los medios”.

El segundo recado tampoco tiene desperdicio: “Aquí lo fácil es posicionarse en contra, pero tampoco me sorprende. Dije el primer día que mi prioridad es que los domingos pudiera seguir habiendo fútbol en Espiñedo y que no estuviera el campo cerrado. Y cuando el barco esté estabilizado y a flote lo vamos a llevar para adelante y seguro que después habrá mucha gente que querrá subirse. Pues nada, serán bienvenidos, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando”.