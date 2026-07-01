Todos menos en el Arenteiro en el sorteo de los calendarios de la RFEF

El fútbol nacional ya tiene equipo, grupos y ahora también fechas y calendarios. Un acto en la Plaza de Colón (Madrid) fue el punto de arranque para una temporada 2026/2027 en la que la provincia mantiene representación en la Primera RFEF gracias al ascenso de la UD Ourense y pierde una de las dos que le correspondían en Segunda RFEF tras el descenso administrativo del CD Arenteiro.

La agonía del club carballiñés vivió este martes un nuevo episodio, quizá el más doloroso. Tras una temporada lamentable de principio a fin, que terminó con el equipo como colista del grupo y bajando a Segunda RFEF con varias jornadas de antelación, le está siguiendo un inicio de verano en el que la supervivencia de la institución está en entredicho y la categoría en la que juegue no tiene garantía de nada.

El club presidido por Argimiro Marnotes desveló una deuda que ronda los tres millones de euros, de los que 350.000 son de esta última temporada con jugadores y cuerpo técnico y que obligaban a ser abonadas antes de las 12:00 horas del martes. No fue así y el Arenteiro perdió la plaza en Segunda RFEF y tratará ahora de competir en el fútbol autonómico, en Tercera, pero sin varita mágica para poder minimizar unas deudas que ponen en riesgo de desaparición al club.

A mediados del mes de julio se realizarán los sorteos de las categorías que dependen de la Federación Gallega y ahí se sabrá si milita el Arenteiro y, de hacerlo, si condiciona la presencia del Auriense (hasta ahora denominado Cented) en la Preferente Futgal.

UD Ourense y Ourense CF

Con el fracaso deportivo y administrativo del Arenteiro, la UD Ourense y el Ourense CF se quedan como únicos representantes provinciales en el fútbol nacional.

El club rojillo debutará en la Primera RFEF y lo hará en el campo de O Couto. La Ponferradina, uno de los club más ambiciosos del grupo y con pasado reciente en el fútbol profesional, será el primer equipo en visitar el estadio ourensano. Será el 30 de agosto.

El primer desplazamiento será a Miranda de Ebro, para enfrentarse a uno de los equipos descendidos de Segunda División, el Mirandés, y el primer derbi se hará de rogar, en la jornada 11 en Pasarón ante un Pontevedra con muchas caras conocidas. La última jornada de liga será viajando al campo del Coria extremeño.

Mientras, el Ourense CF abonó el día 29 las deudas con los jugadores que estaban pendientes de esta pasada temporada y entró en el bombo del calendario de la Segunda RFEF. Empezará la liga en O Couto y lo hará ante el Basconia el primer fin de semana del mes de septiembre.