TRES MILLONES EN DEUDAS
El Arenteiro desciende otra categoría más, a Tercera, por deudas económicas
TRES MILLONES EN DEUDAS
El CD Arenteiro no militará en Segunda RFEF la próxima temporada. El club de O Carballiño no ha podido hacer frente a las deudas que acumulaba con jugadores y cuerpo técnico (428.000 euros) y ya no entrará en el sorteo del calendario de esta misma tarde.
Además, el club tiene deudas totales que rondan los tres millones de euros y que ponen en riesgo incluso su continuidad.
El Arenteiro desciende a Tercera Federación, dos categorías por debajo de donde militaba las últimas campañas, pero para ello debe inscribirse en las próximas semanas, algo que tampoco tiene garantizado.
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