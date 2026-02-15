El Arenteiro es superado y cae en Talavera (2-1)

El CD Arenteiro se enfrentaba este domingo al Talavera en un partido muy importante en sus aspiraciones por salir del descenso. Los de Jorge Cuesta se veían as caras con un rival que también está en la parte baja de la clasificación, una victoria hoy era más que tres puntos y fueron los locales quienes vencieron.

El partido comenzó con el Talavera muy metido en el partido y ya a los dos minutos por medio de Arturo Molina obligaron a Alvin a mandar un balón a córner que parecía gol. Minutos más tarde Sergi Molina tuvo su ocasión al rematar solo un córner pero desviado.

El dominio de los locales les hacia llegar con cierta facilidad a la meta de Alvin que se convirtió en el mejor del Arenteiro sobre el terreno de juego del Prado mantienendo el cero en su portería. Por su parte los de O Carballiño no habían ocaisones de peligro ni claridad mientras que su rival seguía llegando con peligro pero sin suerte. Con el 0-0 se llegó al descanso.

La segunda mitad tuvo el mismo guión que la primera, con la única diferencia que esta vez Arturo Molina no perdonó. Apenas habían pasado 45 segundos del inicio tras el descanso cuando Marcos Moreno cedía en la frontal a Molina quien conectó un potente disparo a la escuadra para poner el primer tanto local, más que merecido, haciendo impoisible la estirada de Alvin.

No dejó de atacar el conjunto de Sandroni y ocho minutos después volvió a anotar. Esta vez fue Sergio Montero quien le ganó la espalda a Jordan Sánchez para rematar a placer y batir a Alvin el centor de Isaiah.

Durante todo el encuentro y pese a los cambios introducidos por Jorge Cuesta el Arenteiro no fue capaz de generar peligro mientras que, el Talavera con el partido controlado seguía llegando pero sin ampliar la ventaja.

En los minutos de descuento, una falta lateral botada por Ferreiro fue convertida en gol en propia meta tras tocar en Sergi Molina. Con ese tanto el Arenteiro recortaba distancias y recuperaba el goal average particular.

Con el 1-2 se llegó al final del partido aunque Alvin evitó el tercero con una última parada al disparo del delantero local. La próxima semana, el líder, el Tenerife visita Espiñedo.