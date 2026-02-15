🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta al Talavera en un partido por salir del descenso

El Arenteiro quiere sumar otros tres puntos en Talavera que le permitan poner tierra de por medio con sus rivales por el descenso y acumular dos victorias consecutivas

El CD Arenteiro se enfrenta este domingo al Talavera en un partido muy importante en sus aspiraciones por salir del descenso. Los de Jorge Cuesta se ven las caras con un rival que también está en la parte baja de la clasificación, una victoria hoy es más que tres puntos.

El técnico de O Carballiño cuenta con todos sus jugadores para este encuentro tras ganar la semana pasada al Real Avilés en Espiñedo. Enfrente, un rival, el Talavera al que ya venció en la ida en Espiñedo.

Sigue el partido desde las 16:00 horas con La Región, minuto a minuto (0-0)