El Arenteiro viaja a Salamanca para seguir creyendo en la salvación

El algodón no engaña. El Arenteiro, que este sábado se enfrenta en tierras salmantinas desde las seis y media al Unionistas, solo le vale lograr la victoria para seguir soñando con una salvación en Primera Federación que cada jornada que pasa está más complicada. Nueve jornadas tienen los verdes para obrar el milagro y la primera pasa por Salamanca.

A las ocho y media de la mañana parte la expedición desde O Carballiño para comer y esperar en el hotel un partido en el que tendrán que jugar sin red. Pocas novedades en el aspecto deportivo: Nacho Ramón sigue lesionado y vuelve el defensa Gorka Pérez, que se une a la convocatoria de la semana pasada.

El discurso del técnico verde Juanfran García, también el habitual: “Al equipo lo he visto bien, como las semanas anteriores, con una buena línea de trabajo y confianza, buscando lo que todos queremos que es conseguir esa primera victoria”. También habló de los errores que cometen los suyos: “Nos han metido un gol en el 88 y otro en el 92 y quieras o no son cuatro puntos menos que, estando en la situación en la que estamos, nos vendrían muy bien. Hemos intentado solucionar todo para que las herramientas sean las necesarias para que no vuelva a ocurrir”.

Y mantiene que un triunfo lo cambiaría todo: “Les hemos contado las diferentes situaciones personales que hemos vivido en el fútbol para que se den cuenta de que las dinámicas te limpian la mente y te hacen tirar para adelante por eso vamos a Salamanca con la idea clara de ir a por los tres puntos. El equipo trasmite que falta ese resultado positivo para dar un empujón. Los chicos nos dan tranquilidad porque aun estando como estamos son los primeros que creen, aunque será clave estar muy concentrados y tomar las decisiones acertadas y la mentalidad clara en los 90 y pico minutos de partido”.

Y termino hablando del rival: “Es un campo en el que te aprietan, sus aficionados animan mucho, están en mitad de tabla, que igual se está jugando menos que nosotros. Tenemos que salir a competir, ya que es un campo de fútbol como otro y somos once contra once. Es un equipo que compite muy bien, con un sector derecho muy potente que maneja diferentes automatismos, pero tenemos que estar y competir en todos los partidos”.

Enfrente estará un Unionistas de Salamanca que está en el puesto 12 con 38 puntos, buscando certificar cuanto antes la salvación, pero no llega en su mejor momento porque no ha ganado en los últimos cuatro partidos (dos empates y dos derrotas). Su técnico Mario Simón tiene claro que, “nuestro objetivo no ha cambiado y es lograr cuanto antes la salvación y si ganamos hoy estará mucho más cerca”. Terminó hablando del Arenteiro, un equipo que “está en descenso, pero tiene muy buena plantilla. Si le das tiempo y espacio te puede complicar la vida. Es verdad que desde la llegada de Juanfran García aún no han conseguido una victoria, pero han estado muy cerca en los tres partidos y han competido muy bien. Sabemos que nos espera un partido muy exigente en el que los pequeños detalles o el balón parado pueden ser determinantes”.